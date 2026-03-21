Honduras fortalece política exterior mediante diálogo con Sistema de Naciones Unidas

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer su política exterior y consolidar su posicionamiento internacional y articular la cooperación alineada a las prioridades nacionales, Honduras sostuvo un diálogo con el Sistema de Naciones Unidas. La Subsecretaria de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pamela Handal, se reunió con el coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, y Sergio Aguiñada, jefe de la Oficina del Coordinador.

Durante el encuentro, ambas representaciones coincidieron en la importancia de mantener una coordinación cercana que permita avanzar en acciones concretas, alineadas a las prioridades del país y que refuercen el posicionamiento de Honduras en el ámbito multilateral. Asimismo, realizaron un repaso al conjunto de temas que configuran la relación entre Naciones Unidas y Honduras, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de articulación en áreas prioritarias.