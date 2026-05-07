¿Seguirá en la Máquina? Alajuelense se pronuncia sobre interés por Jeaustin Campos

Alajuela, Costa Rica.- El nombre de Jeaustin Campos ha sonado con fuerza en los últimos días en el medio periodístico tico como posible candidato para asumir el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, situación que generó expectativa tanto en Costa Rica como en Honduras.

El estratega tico vive un buen presente con Real España en el torneo Clausura de la Liga Nacional, manteniendo al equipo aurinegro como uno de los protagonistas del campeonato, mientras los rumores sobre un posible regreso al fútbol costarricense tomaban fuerza.

No obstante, desde la dirigencia manuda se encargaron de apagar las especulaciones. El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó en entrevista con Tigo Sports Costa Rica que Jeaustin Campos no está siendo considerado actualmente entre las opciones para dirigir al club rojinegro.