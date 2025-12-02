Hallan a 23 migrantes escondidos en la cabina de camión en Texas; hay hondureños

Los Ángeles, Estados Unidos.-Al menos 23 inmigrantes que viajaban escondidos en la cabina de descanso de un camión fueron hallados cerca a la frontera de Texas con México, después que el vehículo llamara la atención de las autoridades por manejar por la orilla de una carretera interestatal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó este martes sobre la detención ocurrida la tarde del pasado viernes 28 de noviembre en el condado de La Salle, al norte de Laredo.

El camión llamó la atención de los agentes del DPS que realizaban un control de tráfico de la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2021.

Durante la inspección, el agente descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, conducía el vehículo sin la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.