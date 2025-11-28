Jugador hondureño muere tras colisión provocada por conductor ebrio en Virginia, EE UU

Virginia, Estados Unidos.- Irvin Escobar Luján, un futbolista hondureño de 35 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrió el martes por la tarde en Herndon,Virginia, Estados Unidos.

El percance también dejó a tres personas lesionadas, incluyendo a dos socorristas que atendían una emergencia.

De acuerdo con el reporte policial, Escobar Luján viajaba como pasajero en un vehículo Hyundai 2007 conducido por José López Martínez, de 23 años y residente de Nokesville.