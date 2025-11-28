Jugador hondureño muere tras colisión provocada por conductor ebrio en Virginia, EE UU

Virginia, Estados Unidos.- Irvin Escobar Luján, un futbolista hondureño de 35 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrió el martes por la tarde en Herndon,Virginia, Estados Unidos.
El percance también dejó a tres personas lesionadas, incluyendo a dos socorristas que atendían una emergencia.
De acuerdo con el reporte policial, Escobar Luján viajaba como pasajero en un vehículo Hyundai 2007 conducido por José López Martínez, de 23 años y residente de Nokesville.
Información de medios locales indica que el conductor no cedió el paso a una ambulancia que intentaba girar hacia Alton Square, en Worldgate Drive, justo al norte de Dulles Toll Road, provocando el choque. Escobar murió poco después de ser trasladado a un hospital cercano.
La unidad médica se encontraba operando con todas las señales de emergencia activadas, respondiendo a una emergencia médica en ese momento; dos rescatistas que iban en la ambulancia resultaron con lesiones.
Según las autoridades, José López Martínez enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad. Este es su segundo delito de este tipo en los últimos cinco años, según indicaron en declaraciones a medios locales.
Irvin Escobar Luján era originario de Sonaguera, Colón, y durante su carrera futbolística militó en los clubes Oro Verde de La Lima y Vida de La Ceiba.