  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos

Reconocido en la comunidad latina por su incursión en la música urbana, el joven perdió la vida tras sufrir un accidente en su vehículo; se desconocen las causas del hecho

  • 11 de noviembre de 2025 a las 18:36
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
1 de 12

El cantante hondureño Luis Geovany Velásquez Palacios, conocido artísticamente como Gioone, murió a los 28 años en un accidente vehicular ocurrido la madrugada del -9 de noviembre- en Byron, Georgia. ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
2 de 12

De acuerdo con la información, el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. en el 126 de John E. Sullivan Road, en Byron, lugar donde Luis iba en su vehículo.

Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
3 de 12

Aunque se desconoce el motivo del accidente, únicamente se informó que se encontró el cuerpo del joven sin vida dentro de su carro.

Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
4 de 12

Velásquez habría fallecido por un traumatismo causado por objeto contundente, producto del fuerte impacto, según el reporte del médico forense del condado Peach

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
5 de 12

Las autoridades confirmaron que, al momento del siniestro, Luis Geovany era el único ocupante del vehículo, por lo que no hay más víctimas.

Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
6 de 12

Luis Geovany, originario de la ciudad de Comayagua, en el departamento del mismo nombre, desarrollaba su carrera musical bajo el nombre artístico de Gioone404.

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
7 de 12

En su canal de YouTube compartía varios de sus temas, entre ellos “Me enchule”, “Buc’canas” y “Me llama”, que mostraban su talento dentro del género urbano.

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
8 de 12

Tras conocerse su muerte, familiares y amigos iniciaron una recaudación de fondos para poder repatriar el cuerpo a Honduras.

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
9 de 12

En un mensaje compartido en redes sociales, la familia Palacios agradeció a quienes han mostrado su apoyo y solidaridad en este momento difícil. "“Estamos recaudando fondos para repatriar a Luis Velásquez Palacios a Honduras. De antemano, la familia agradece a cada uno por su aporte", mencionaron sus familiares.

Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
10 de 12

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), campus Comayagua, envió sus condolencias al padre del joven, identificado como Neptael Velásquez, quien labora en el área de Servicios Generales.

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
11 de 12

El servicio fúnebre de Velásquez se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 del mediodía en la funeraria McCullough Funeral Home, en Warner Robins, Georgia, seguido de una ceremonia religiosa.

 Foto: Redes sociales
Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos
12 de 12

El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades del condado Peach, mientras su familia en Honduras espera poder darle el último adiós a quien soñaba con triunfar en la música urbana

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos