Cantante hondureño muere tras accidente de tránsito en Georgia, Estados Unidos

El cantante hondureño Luis Geovany Velásquez Palacios, conocido artísticamente como Gioone, murió a los 28 años en un accidente vehicular ocurrido la madrugada del -9 de noviembre- en Byron, Georgia. ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?
De acuerdo con la información, el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. en el 126 de John E. Sullivan Road, en Byron, lugar donde Luis iba en su vehículo.
Aunque se desconoce el motivo del accidente, únicamente se informó que se encontró el cuerpo del joven sin vida dentro de su carro.
Velásquez habría fallecido por un traumatismo causado por objeto contundente, producto del fuerte impacto, según el reporte del médico forense del condado Peach
Las autoridades confirmaron que, al momento del siniestro, Luis Geovany era el único ocupante del vehículo, por lo que no hay más víctimas.
Luis Geovany, originario de la ciudad de Comayagua, en el departamento del mismo nombre, desarrollaba su carrera musical bajo el nombre artístico de Gioone404.
En su canal de YouTube compartía varios de sus temas, entre ellos “Me enchule”, “Buc’canas” y “Me llama”, que mostraban su talento dentro del género urbano.
Tras conocerse su muerte, familiares y amigos iniciaron una recaudación de fondos para poder repatriar el cuerpo a Honduras.
En un mensaje compartido en redes sociales, la familia Palacios agradeció a quienes han mostrado su apoyo y solidaridad en este momento difícil. "“Estamos recaudando fondos para repatriar a Luis Velásquez Palacios a Honduras. De antemano, la familia agradece a cada uno por su aporte", mencionaron sus familiares.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), campus Comayagua, envió sus condolencias al padre del joven, identificado como Neptael Velásquez, quien labora en el área de Servicios Generales.
El servicio fúnebre de Velásquez se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 del mediodía en la funeraria McCullough Funeral Home, en Warner Robins, Georgia, seguido de una ceremonia religiosa.
El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades del condado Peach, mientras su familia en Honduras espera poder darle el último adiós a quien soñaba con triunfar en la música urbana