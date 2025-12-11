  1. Inicio
Recaudación en Teletón busca fortalecer atención en sus seis centros de rehabilitación

Los recursos recaudados se destinarán para fortalecer el personal médico, modernizar equipos especializados y ampliar espacios de atención

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 21:26
La Teletón atiende cada año a miles de hondureños en sus centros ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Intibucá y Olancho.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación Teletón Honduras 2025, que se celebrará el viernes y sábado, espera recaudar 77,5 millones de lempiras (unos 2,9 millones de dólares) para atender en 2026 los seis centros de rehabilitación que opera en todo el país, informó este jueves su presidente, Rafael Villeda.

"Como todos los años, esperamos la generosidad del pueblo hondureño", dijo Villeda sobre la cruzada de solidaridad a favor de personas con discapacidad.

La Teletón, que contará con artistas nacionales y extranjeros, se iniciará el viernes hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) y será transmitida, durante sus 27 horas continuas, por canales de televisión y emisoras de radio locales.

La jornada tiene como objetivo movilizar al país en torno a la solidaridad y la inclusión de personas con discapacidad, según Villeda.

Comienza la gran obra de amor: la Teletón busca recaudar 77.5 millones de lempiras

Todos los años la Teletón logra superar la meta con aportes de personas particulares, la empresa privada e instituciones gubernamentales, incluyendo la Presidencia de la República.

La Teletón atiende en sus seis que funcionan en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Catacamas y La Esperanza, en el centro, norte, sur, este y oeste del país.

También cuenta con varias unidades comunitarias que acercan los servicios a más regiones con atención gratuita a personas con discapacidad.

La Fundación Teltón fue creada en 1987 por el empresario de la televisión y dirigente deportivo José Rafael Ferrari, quien falleció el 12 de diciembre de 2018, a los 81 años de edad.

Redacción web
Agencia EFE

