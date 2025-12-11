Recaudación en Teletón busca fortalecer atención en sus seis centros de rehabilitación

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación Teletón Honduras 2025, que se celebrará el viernes y sábado, espera recaudar 77,5 millones de lempiras (unos 2,9 millones de dólares) para atender en 2026 los seis centros de rehabilitación que opera en todo el país, informó este jueves su presidente, Rafael Villeda.

"Como todos los años, esperamos la generosidad del pueblo hondureño", dijo Villeda sobre la cruzada de solidaridad a favor de personas con discapacidad.

La Teletón, que contará con artistas nacionales y extranjeros, se iniciará el viernes hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) y será transmitida, durante sus 27 horas continuas, por canales de televisión y emisoras de radio locales.

La jornada tiene como objetivo movilizar al país en torno a la solidaridad y la inclusión de personas con discapacidad, según Villeda.