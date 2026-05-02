Centro de Atención de Menores entró en funcionamiento en el aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.-El Centro de Atención de Menores entró en funcionamiento en el aeropuerto internacional Toncontín y es considerado como un paso decisivo hacia la modernización y eficiencia de los servicios públicos. El centro fue implementado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y brindará atención de lunes a domingo, en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La nueva unidad del INM es considerada como estratégica y se aperturó con el propósito de agilizar la salida del país de ciudadanos menores de 21 años y brindar mayor seguridad jurídica a las familias hondureñas. Los padres o tutores legales, ahora disponen de un espacio especializado para realizar la validación anticipada de documentos, permitiendo que el proceso de control migratorio, el día del viaje, sea más rápido y libre de contratiempos. La operatividad del Centro de Atención de Menores permite a los usuarios presentarse con un mínimo de siete días de anticipación a su fecha de viaje.