Centro de Atención de Menores entró en funcionamiento en el aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.-El Centro de Atención de Menores entró en funcionamiento en el aeropuerto internacional Toncontín y es considerado como un paso decisivo hacia la modernización y eficiencia de los servicios públicos.
El centro fue implementado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y brindará atención de lunes a domingo, en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
La nueva unidad del INM es considerada como estratégica y se aperturó con el propósito de agilizar la salida del país de ciudadanos menores de 21 años y brindar mayor seguridad jurídica a las familias hondureñas.
Los padres o tutores legales, ahora disponen de un espacio especializado para realizar la validación anticipada de documentos, permitiendo que el proceso de control migratorio, el día del viaje, sea más rápido y libre de contratiempos.
La operatividad del Centro de Atención de Menores permite a los usuarios presentarse con un mínimo de siete días de anticipación a su fecha de viaje.
Durante la visita previa, el personal del INM realizará una revisión exhaustiva de la documentación legal exigida para salir del país.
“Entregamos una herramienta que transforma la experiencia de viaje. El beneficio directo es la tranquilidad; si existe algún error en las autorizaciones o documentos, los padres tendrán el margen necesario para corregirlo sin el riesgo de perder sus vuelos o transporte”, dijo el director del INM, Carlos Cordero.
Para hacer uso del servicio en el centro de menores, los interesados deben presentar: pasaporte vigente con un mínimo de tres meses de vigencia y de seis meses para algunos destinos como ser Estados Unidos.
Además, portar la visa del país de destino, si aplica; partida de nacimiento y debe ser documento original, autorización de salida debidamente autenticada o apostillada en caso de que el menor no viaje con ambos padres.
Y por último el carné de vacunación para destinos que mantienen vigentes sus exigencias sanitarias.