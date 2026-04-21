Alcaldía del Distrito Central apoyará registro de 2.3 millones de menores en el RNP

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que la municipalidad apoyará el proceso de registro de aproximadamente 2.3 millones de niños y adolescentes que impulsa el Registro Nacional de las Personas (RNP).
El objetivo de la iniciativa es actualizar la base de datos de la población menor de edad, lo que permitirá mejorar la planificación de políticas públicas y facilitar el acceso a programas sociales.
Zelaya destacó la importancia de que los menores cuenten con documentación oficial. “Que un niño y un adolescente tenga su Documento Nacional de Identidad (DNI) le facilita y le abre muchas puertas y beneficios”, afirmó.
El edil subrayó que: “esto ayuda a garantizarle derechos a los niños, a evitar la trata de personas, mejorar el tema de la deserción escolar y un montón de cosas”.
Cabe recordar que el RNP anunció que pretende registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional.
Según informaron, el proyecto se desarrollará con el apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La iniciativa dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula (SPS). Posteriormente, de manera progresiva, se extenderá a todo el territorio nacional.
En consecuencia, Zelaya afirmó que contar con información actualizada permitirá diseñar políticas más efectivas. Según explicó, actualmente las acciones se ejecutan de forma general, pero con datos precisos se podrán dirigir mejor los recursos.
“Como gobierno local atendés y disparás como con escopeta... pero ya con información... nos va a permitir diseñar proyectos con precisión para beneficiar a los niños y adolescentes”, indicó.
El alcalde calificó el proceso como un esfuerzo significativo impulsado por el RN: “Es un enorme esfuerzo que están haciendo, garantiza derechos, abre espacios y a través de la tecnología nos va a permitir diseñar de una manera mejor los programas públicos”.
Finalmente, confirmó que la capital será uno de los puntos de inicio del programa, junto a otras ciudades. “Vamos a ayudar con la coordinación... vamos a estar coordinando con el Registro para poderles apoyar en eso”, concluyó.