Alcaldía del Distrito Central apoyará registro de 2.3 millones de menores en el RNP

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que la municipalidad apoyará el proceso de registro de aproximadamente 2.3 millones de niños y adolescentes que impulsa el Registro Nacional de las Personas (RNP). El objetivo de la iniciativa es actualizar la base de datos de la población menor de edad, lo que permitirá mejorar la planificación de políticas públicas y facilitar el acceso a programas sociales. Zelaya destacó la importancia de que los menores cuenten con documentación oficial. “Que un niño y un adolescente tenga su Documento Nacional de Identidad (DNI) le facilita y le abre muchas puertas y beneficios”, afirmó.

El edil subrayó que: “esto ayuda a garantizarle derechos a los niños, a evitar la trata de personas, mejorar el tema de la deserción escolar y un montón de cosas”. Cabe recordar que el RNP anunció que pretende registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años a nivel nacional. Según informaron, el proyecto se desarrollará con el apoyo financiero del Banco Mundial y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La iniciativa dará inicio en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula (SPS). Posteriormente, de manera progresiva, se extenderá a todo el territorio nacional.