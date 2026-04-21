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Asesinan a joven madre en El Salvador y atrapan al asesino en Guatemala

Glenda Isabela Hernández, de 28 años, fue atacada con arma blanca en el barrio San Rafael. El sospechoso fue capturado tras huir hacia Guatemala

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 08:59
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Una joven madre identificada como Glenda Isabela Hernández, de 28 años, fue asesinada con arma blanca en el barrio San Rafael, en la hermana República de El Salvador, el pasado domingo 19 de abril. ¿El hechor logró huir a Guatemala? A continuación lo que se sabe del caso que ha causado gran conmoción dentro y fuera del país.

Foto: redes sociales
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La Policía Nacional Civil de ese país anunció a través de sus canales oficiales el hallazgo del cuerpo de la joven. La víctima, originaria del municipio de Texistepeque, no pudo sobrevivir a la gravedad de las heridas provocadas por su agresor durante el ataque.

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De acuerdo con los reportes preliminares de la institución policial, el ataque ocurrió a plena luz del día. El móvil del crimen todavía es desconocido.

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De manera extraoficial, se conoció que los vecinos de la joven alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte discusión que emanaba del domicilio.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron la escena del crimen y confirmaron que Glenda Isabela ya no presentaba signos vitales.

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Tras el seguimiento del caso, las autoridades dieron a conocer que el sospechoso de este crimen, identificado como Diego Santos, había huido hacia Guatemala.

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Su captura se efectuó el pasado lunes 20 de abril, así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Tras su detención, fue puesto a la orden de las autoridades competentes.

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Las autoridades destacaron que la captura fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y, sobre todo, de una coordinación efectiva con las autoridades de Guatemala. El señalado fue interceptado gracias al despliegue binacional que impidió su fuga definitiva hacia el país vecino.

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Este asesinato representa la segunda muerte violenta registrada oficialmente en El Salvador durante el mes de abril. El primer hecho de esta naturaleza se reportó el pasado 4 de abril.

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La muerte de Glenda ha causado gran conmoción en el país, sobre todo porque deja a una hija de 8 años. Además, era popular en redes sociales por compartir su vida fitness.

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Entre las últimas publicaciones de la joven figura este meme relacionado con su estilo de vida entrenando; algunos catalogaron su post como una premonición de su muerte.

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Amigos, conocidos y familiares utilizaron las redes sociales para dedicar mensajes cargados de nostalgia, recordando a la víctima como una joven dedicada. Recientemente, le rindieron homenaje en una funeraria local, previo al último adiós, sin dejar de pedir a las uatoridades que hagan justicia.

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