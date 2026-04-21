Como en Europa: remodelación en el Estadio Nacional tras violenta pelea entre barras

El estadio Nacional de Honduras está siendo intervenido tras los hechos recientes que dejaron heridos por enfrentamiento de barras. Estos cambios se le harán.
Las autoridades han decidido tomar acciones para que los incidentes en los estadios no queden sin seguimiento.
El estadio Nacional Chelato Uclés continuará recibiendo mejoras en la recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Tras los problemas ocurridos en el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, se busca reforzar la seguridad en el recinto.
Uno de los cambios más visibles es la instalación de nuevas vallas publicitarias.
Estas estructuras ya comenzaron a colocarse, sustituyendo a las antiguas que estaban en el estadio.
Las nuevas vallas están ubicadas específicamente en el sector frente a Sol Centro.
Se trata de una inversión significativa que incluye tecnología de pantallas LED (imagen de referencia).
Este proyecto generará ingresos adicionales para clubes como Olimpia y Motagua.
Se prevé que las pantallas LED entren en funcionamiento en el próximo partido.
Dichas pantallas han sido instaladas sobre la pista en el área de Sol Centro.
A las mejoras en butacas ahora se suman estos avances tecnológicos y un sistema de vigilancia moderno.
Ya se trabaja en la instalación de cámaras de seguridad en todo el estadio.
Estas cámaras contarán con reconocimiento facial para identificar a los aficionados.
Los dispositivos estarán ubicados en cada acceso, permitiendo un control detallado de quienes ingresen.
Con todas estas medidas, las autoridades buscan garantizar mayor orden y seguridad para los asistentes en futuros encuentros.