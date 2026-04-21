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Como en Europa: remodelación en el Estadio Nacional tras violenta pelea entre barras

Uno de los cambios más visibles es la instalación de nuevas vallas publicitarias

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 13:35
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El estadio Nacional de Honduras está siendo intervenido tras los hechos recientes que dejaron heridos por enfrentamiento de barras. Estos cambios se le harán.

Fotos: Cortesía.
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Las autoridades han decidido tomar acciones para que los incidentes en los estadios no queden sin seguimiento.
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El estadio Nacional Chelato Uclés continuará recibiendo mejoras en la recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
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Tras los problemas ocurridos en el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, se busca reforzar la seguridad en el recinto.
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Uno de los cambios más visibles es la instalación de nuevas vallas publicitarias.
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Estas estructuras ya comenzaron a colocarse, sustituyendo a las antiguas que estaban en el estadio.
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Las nuevas vallas están ubicadas específicamente en el sector frente a Sol Centro.
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Se trata de una inversión significativa que incluye tecnología de pantallas LED (imagen de referencia).
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Este proyecto generará ingresos adicionales para clubes como Olimpia y Motagua.
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Se prevé que las pantallas LED entren en funcionamiento en el próximo partido.
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Dichas pantallas han sido instaladas sobre la pista en el área de Sol Centro.
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A las mejoras en butacas ahora se suman estos avances tecnológicos y un sistema de vigilancia moderno.
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Ya se trabaja en la instalación de cámaras de seguridad en todo el estadio.
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Estas cámaras contarán con reconocimiento facial para identificar a los aficionados.
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Los dispositivos estarán ubicados en cada acceso, permitiendo un control detallado de quienes ingresen.
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Con todas estas medidas, las autoridades buscan garantizar mayor orden y seguridad para los asistentes en futuros encuentros.
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