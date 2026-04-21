“Si no lo haces, te disparo”: publican video de las amenazas de tirador en Teotihuacán

Ciudad de México, México.-Un sujeto armado protagonizó un violento incidente en la zona de Teotihuacán, donde mantuvo a varias personas como rehenes y mató a una, mientras lanzaba amenazas, generando momentos de terror entre los presentes.
En las últimas horas se publicó un video en el que se muestra que el atacante utilizó lenguaje agresivo para intimidar a las víctimas y obligarlas a actuar bajo presión. “Tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo”, se le escucha decir mientras ordenaba a uno de los rehenes cortar un objeto.
El individuo, identificado como Julio César Jasso Ramírez, también lanzó advertencias directas contra los presentes, incluyendo extranjeros: “Y vosotros, que habéis venido desde Europa, no vais a regresar”, expresó en tono amenazante.
En medio de la crisis, el agresor aseguró haber asesinado a otras personas, afirmando: “¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos allá. Los he sacrificado como a perros”, lo que incrementó el temor entre los rehenes.
Asimismo, advirtió sobre posibles acciones contra las autoridades: “Aquí tengo rehenes y como intenten subir, los voy a matar”, reiterando su intención de no rendirse.
Durante el hecho también se escuchó la intervención de elementos de seguridad, quienes le ordenaban: “Guardia Nacional, tire sus armas y ríndase”, en un intento por controlar la situación.
Entre las víctimas se encontraba una mujer y un menor, quien en medio del pánico suplicaba: “No te muevas, mamá”, reflejando la gravedad del momento.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán, y que dejó una turista canadiense muerta, actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países.
"La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en la conferencia de prensa presidencial.
El ataque dejó 13 personas lesionadas, siete de ellas por disparos de arma de fuego, y una mujer canadiense fallecida así como el propio autor, un joven mexicano de 27 años.