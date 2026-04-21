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Julio Jasso provocó una balacera y luego se habría quitado la vida en México; admiraba a Hitler

Una persona muerta y trece heridos fue el saldo que dejó la balacera provocada por Julio Jasso Ramírez desde una zona elevada contra visitantes de varias nacionalidades

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 07:36
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Julio Jasso mató a disparos a al menos una persona e hirió a otras 13 en la zona arqueológica de Teotihuacán, México. Se conoció que admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, informan este martes medios mexicanos.

 Foto: Redes sociales
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El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24, según la cadena de televisión Telediario.

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Esa matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque de este lunes en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, donde murió al menos una turista canadiense.

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La misma cadena, que cita la investigación de las autoridades, aseguró que varias fotos del asesino le muestran posando con el saludo nazi popularizado por Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que otras pruebas apuntan a su ideología extremista.

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El agresor, que murió tras el ataque -aún no está claro si por un suicidio o por disparos de las autoridades- fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio.

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El hombre vestía un cubrebocas y una camisa de cuadros gris; y en la fotografía generada por inteligencia artificial llevaba una playera (camiseta) con la leyenda "Disconnect and Self-Destroy" ("Desconecte y autodestrúyase"), una frase vinculada a la True Crime Community (TCC), una subcultura digital global que glorifica a los asesinos de masas.

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Aunque se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos de la TCC con otras comunidades de extrema derecha, y su origen se remonta a foros de internet surgidos precisamente tras la masacre de Columbine.

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Aunque se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos de la TCC con otras comunidades de extrema derecha, y su origen se remonta a foros de internet surgidos precisamente tras la masacre de Columbine.

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De acuerdo con la investigación de la cadena Telediario, el atacante de Teotihuacán llevaba en su mano derecha un reloj con un cronómetro que marcaba cero al momento del hallazgo de su cuerpo, lo cual apunta a una posible programación previa del momento del tiroteo.

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La misma cadena indica que el tirador mantuvo un intercambio de disparos con la Guardia Nacional, por lo que no está claro si murió por ello o por una herida autoinfligida; mientras que el diario El Universal informa de que su cuerpo se halló junto a un revólver, un cuchillo táctico y una mochila con libros y fotografías.

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