El atacante de Teotihuacán llevaba foto generada con IA con los tiradores de la masacre de Columbine

Ciudad de México, México.-El atacante que mató a tiros este lunes a al menos una persona e hirió a otras 13 en la zona arqueológica de Teotihuacán (México) admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, informan este martes medios mexicanos. El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24, según la cadena de televisión Telediario. Esa matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque de este lunes en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, donde murió al menos una turista canadiense.

La misma cadena, que cita la investigación de las autoridades, aseguró que varias fotos del asesino le muestran posando con el saludo nazi popularizado por Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que otras pruebas apuntan a su ideología extremista. El agresor, que murió tras el ataque -aún no está claro si por un suicidio o por disparos de las autoridades- fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio. El hombre vestía un cubrebocas y una camisa de cuadros gris; y en la fotografía generada por inteligencia artificial llevaba una playera (camiseta) con la leyenda "Disconnect and Self-Destroy" ("Desconecte y autodestrúyase"), una frase vinculada a la True Crime Community (TCC), una subcultura digital global que glorifica a los asesinos de masas. Aunque se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos de la TCC con otras comunidades de extrema derecha, y su origen se remonta a foros de internet surgidos precisamente tras la masacre de Columbine. En Argentina, un joven de 15 años inspirado también por la TCC mató a un niño e hirió a otros ocho el pasado 30 de marzo en una escuela de la provincia de Santa Fe, mientras que en Estados Unidos se registraron al menos 15 ataques vinculados a esa subcultura violenta entre enero de 2024 y septiembre de 2025, según el Institute for Strategic Dialogue (ISD).