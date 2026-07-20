Centros educativos honran la memoria del héroe nacional Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Centros educativos del Distrito Central y a nivel nacional recordaron el legado del héroe nacional mediante actos cívicos, danzas, dramatizaciones y coloridos trajes elaborados con materiales tradicionales. Este 20 de julio se conmemora el Día de Lempira para recordar la resistencia indígena y las raíces de los pueblos originarios de Honduras, representadas a través del cacique Lempira, quien luchó por defender su territorio hace más de cinco siglos. La directora del Centro de Educación Básica Gubernamental para Varones Lempira, Helen Verde, destacó que la institución, con 191 años de historia, mantiene viva esta tradición como parte de la formación de sus estudiantes. "Hoy rendimos homenaje a nuestro cacique Lempira, héroe nacional que también da nombre a nuestra institución, la cual tiene 191 años al servicio de la educación del país", expresó la directora. Los alumnos de este centro educativo llegaron vestidos con atuendos inspirados en las culturas indígenas. Algunos utilizaron trajes confeccionados con tusa de maíz, hojas, granos, semillas y otros materiales propios del campo hondureño. Las actividades también incluyeron bailes folclóricos, presentaciones musicales y desfiles internos, en los que los estudiantes resaltaron las costumbres y tradiciones de los distintos departamentos del país.

"Para nuestro centro educativo estas actividades ya son una tradición de varias décadas. Cada año realizamos representaciones teatrales y danzas dedicadas al cacique Lempira", indicó la maestra. Verde explicó que estas actividades permiten que los estudiantes conozcan la historia del país de una forma dinámica y desarrollen un mayor sentido de pertenencia hacia Honduras.

La historia detrás del héroe nacional

El historiador Daniel Vásquez explicó que la existencia del cacique Lempira está plenamente documentada y respaldada por fuentes históricas. "¿Existió el cacique Lempira? La respuesta es bien sencilla: claro que sí. Con un documento del año 1558 demostramos su existencia y también la forma en que ocurrió su muerte, dejando evidencia histórica sobre uno de los personajes más importantes de Honduras", afirmó. Vásquez recordó que durante siglos predominó la versión difundida por el cronista Antonio de Herrera, según la cual Lempira habría sido asesinado por traición durante un supuesto diálogo de paz con los españoles. Sin embargo, indicó que esa interpretación cambió a partir de 1980 con el hallazgo de un documento en el Archivo General de Indias, conocido como la Probanza de Méritos de Rodrigo Ruiz, fechado en 1558. "Se trata de un documento legal mediante el cual los conquistadores describían sus acciones para solicitar recompensas a la Corona española. Allí, Rodrigo Ruiz relata que participó en el combate contra Lempira y explica detalladamente cómo le dio muerte durante una batalla en el Peñón de Cerquín", señaló Vásquez.

El historiador explicó que el documento menciona el nombre de Lempira en varios folios, lo que constituye una evidencia histórica directa sobre la existencia del líder indígena. Asimismo, destacó que la Probanza presenta a Lempira como un estratega militar que logró unir a más de 200 pueblos lencas para enfrentar el avance de los conquistadores españoles durante más de cinco meses. "Esa resistencia obligó a los españoles a replantear sus tácticas. Lejos de disminuir su legado, estos documentos fortalecen la figura de Lempira como un líder real, un guerrero que defendió con honor su tierra y a su pueblo", expresó Vásquez.