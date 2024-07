Cacique Lempira: líder indígena que luchó en defensa de su pueblo

Los expertos no tienen un dato exacto de cuántos hombres comandaba Lempira durante su lucha; sin embargo, “cuando uno lee el trabajo de Mario Felipe Martínez, quien fue el que encontró la ‘Probanza de Mérito’ (conjunto de documentos) realmente describe cómo muere el cacique, demuestra que el indígena lideró aproximadamente 2,000 hombres”, expuso director del Archivo Nacional.

Es evidente que los diferentes grupos étnicos o indígenas de esa época empiezan a tener noticias de la presencia de los españoles que no llegan en términos amigables.

Sevilla refirió que no hay registros exactos de las batallas de Lempira, “lo que había era generalizaciones de alguno de los enfrentamientos entre españoles y pueblos originarios”.

Por otra parte, los historiadores hondureños han tenido visiones diversas sobre Lempira, pues por mucho tiempo la historiografía tradicional en su mayoría lo que hizo fue reproducir la visión que dejó plasmada el cronista español Herrera y Tordesillas.

Lo que significa que la mayor parte de historiadores del país del siglo XX tenían una visión muy repetitiva de lo que el autor español había escrito.

Sin embargo, Felipe Martínez logra desvirtuar esa visión tradicional que narraba que la muerte de Lempira fue a traición.

“El líder indígena no murió a traición, sino cuerpo a cuerpo con un español de nombre Rodrigo Ruiz”, recordó Sevilla.

Nominalmente, se considera que Lempira muere en el cerro Congolón, en el departamento de Lempira.

No obstante, “la historiografía en torno a Lempira no es precisa y menos los relatos de los españoles que no eran precisos en sus apreciaciones”, manifestó el entrevistado.

Es importante resaltar que los soldados de Lempira buscaban tácticas para la guerra, por ejemplo, golpeaban a los españoles y luego se escondían. Esto lo hacían porque los conquistadores tenían mejores armas que los aguerridos indígenas.