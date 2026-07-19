Polvo del Sahara afectará al país este lunes 20 de julio; estas son las temperaturas

"Van a continuar las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque continuará el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, generando algunas precipitaciones muy débiles y aisladas en sectores del noroccidente, norte y oriente del país", indicó el pronosticador de Copeco.

El pronóstico también indica que persistirá el ingreso de polvo del Sahara, con concentraciones de entre 30 y 50 microgramos por metro cúbico.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán este lunes -20 de julio- en la mayor parte del territorio nacional, aunque el transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá precipitaciones débiles y aisladas durante la tarde.

De acuerdo con el reporte oficial, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas favorables para las actividades marítimas. Además, el país se encuentra en fase de Luna Nueva.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la zona sur. Choluteca alcanzará una máxima de 40 C°, mientras que Valle llegará a 38 C°, por lo que se espera una jornada de intenso calor en esos departamentos.

En la región norte, Atlántida, Colón y Cortés presentarán temperaturas máximas de entre 31 y 33 C°, con acumulados de lluvia de hasta 2 milímetros, asociados al ingreso de humedad proveniente del Caribe.

En el centro del país, Comayagua y La Paz alcanzarán máximas de 31 C°, mientras que Francisco Morazán registrará 28 C°. En estas zonas predominarán las condiciones secas, con baja probabilidad de precipitaciones.

En el occidente, Copán, Lempira y Ocotepeque mantendrán ambiente mayormente seco, con temperaturas máximas de entre 28 y 30 C°. Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con una máxima de 22 C° y una mínima de 14 C°.

En el oriente, Olancho y El Paraíso tendrán temperaturas máximas de 32 y 28 C°, respectivamente, mientras que Gracias a Dios alcanzará los 30 C° y podría registrar precipitaciones débiles de hasta 2 milímetros.

En Islas de la Bahía se prevé una temperatura máxima de 31 C° y vientos de hasta 38 kilómetros por hora, mientras que en Yoro y Santa Bárbara persistirán las condiciones secas con máximas de 30 y 32 C°, respectivamente.