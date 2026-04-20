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Congreso Nacional escenario de protesta por presupuesto universitario
El Congreso Nacional fue escenario de una protesta por el presupuesto universitario, en medio de reclamos y exigencias de mayor financiamiento para la educación superior.
Alex Pérez
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Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:42
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