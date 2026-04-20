  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Congreso Nacional escenario de protesta por presupuesto universitario

El Congreso Nacional fue escenario de una protesta por el presupuesto universitario, en medio de reclamos y exigencias de mayor financiamiento para la educación superior.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:42
El Heraldo Videos