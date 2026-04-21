Equipo de la DPI investiga caso de estudiante de la UNAH que perdió un ojo en protesta

Tegucigalpa, Honduras.- Un equipo especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició un proceso investigativo para esclarecer las circunstancias en las que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) resultó gravemente herido durante una protesta en las inmediaciones del Congreso Nacional. El incidente ocurrió el lunes 20 de abril, cuando Axel Josué Medina Castellanos, estudiante de la carrera de Trabajo Social y presidente del comité estudiantil de esa facultad, participaba en una manifestación en defensa del presupuesto universitario que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Como resultado, el joven sufrió una lesión severa que provocó la pérdida total de su ojo izquierdo.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad, mediante la Policía Nacional informó que la DPI fue instruida para realizar una investigación exhaustiva que permita determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer los medios utilizados durante el incidente. Las autoridades policiales detallaron que una de las principales líneas de investigación es determinar si la lesión fue causada por un agente del Estado y, de ser así, establecer si el uso de la fuerza se produjo dentro del marco legal. En caso de que la agresión haya sido provocada por otros participantes en la protesta, la DPI procederá a su identificación y posterior judicialización, aseguraron mediante un comunicado emitido este martes.



Condenan los hechos

El caso del joven universitario ha generado presión por parte de distintos sectores que velan por los derechos humanos, los cuales exigen resultados claros y transparentes en la investigación. Organizaciones como Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) demandaron una investigación objetiva, exhaustiva, independiente y transparente que esclarezca plenamente las circunstancias de este hecho. "Exigimos de manera inmediata la identificación y sanción de los responsables materiales, poniéndolos a disposición de la justicia", señala el pronunciamiento. Ambas organizaciones señalan que los hechos no constituyen incidentes aislados, sino una manifestación alarmante de la respuesta estatal frente a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, particularmente contra la juventud. En la misma línea, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) urgió a que las pesquisas se desarrollen de forma diligente, imparcial y exhaustiva, recordando que el Estado debe garantizar tanto el orden público como la protección de quienes participan en manifestaciones. Además recomendó que toda actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Desde la Carrera de Trabajo Social de la UNAH se condenó lo ocurrido y se exigió una investigación inmediata que permita deducir responsabilidades.