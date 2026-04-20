“Señor, levántalo como a Lázaro. ¿Dónde estás, Dios, no te veo?”: Christa, tía de Hernán Martínez

Desde el día 1 de su accidente, ocurrido el pasado miércoles, Christa Marie Martínez y su familia pidieron cadena de oración por la vida de su sobrino, quien se debatía entre la vida y la muerte en un hospital luego de sufrir un trágico accidente. Hoy, con dolor en su corazón, pide a Dios un milagro para sanar ese dolor.