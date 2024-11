1

Tegucigalpa, Honduras.- El subinspector García fue separado de la Policía Nacional por delitos que fueron comprobados por el Ministerio Público (MP), pero aun así fue contratado como agente de la Policía Municipal, en la alcaldía del Distrito Central, donde estafó y acosó a varias compañeras de trabajo.

El ahora exagente había sido condenado, pero interpuso un recurso de casación que le permite defenderse en libertad, no obstante, sigue cometiendo estafas y abusos en contra de ciudadanos, aprovechándose de su formación como oficial.

Una de las víctimas, quien pidió el anonimato, contó a EL HERALDO Plus, con sus manos temblorosas y la voz entrecortada, el abuso que vivió de García, cuando fue su pareja. Por miedo no lo acusó, hasta que un día acudió a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero no le quisieron tomar la denuncia, aduciendo que ya había pasado mucho tiempo y no tenía suficientes evidencias.

Asustada, indecisa y con los ojos lacrimosos, la jovencita contó que confió en el hombre, quien fue uno de los encargados de “servir y proteger” a la ciudadanía, pero que al final la estafó y la dejó hospitalizada, con moretones en la cara debido a las golpizas que le propinaba, mostrando fotografías como evidencia.