Matute llenó de nostalgia Tegucigalpa con su Disco Stereo Tour

La banda mexicana Matute ofreció un espectáculo de casi tres horas en Tegucigalpa como parte de su Disco Stereo Tour, reuniendo a miles de asistentes en el Coliseum Nacional de Ingenieros en una noche marcada por un recorrido musical por los éxitos de las décadas de 1970, 1980 y 1990.
El concierto, patrocinado por Banco Atlántida, se desarrolló sin interrupciones prolongadas, con una estructura basada en medleys que permitieron enlazar decenas de canciones de manera continua.
Desde los primeros minutos, con temas como “Don’t Stop Believin’” e “I Wanna Dance with Somebody”, el público respondió con entusiasmo, manteniendo la energía durante toda la presentación.
El repertorio incluyó interpretaciones de agrupaciones y artistas como Hombres G, Menudo, Timbiriche, Miguel Mateos y Baltimora.
El show estuvo combinado con segmentos de baladas y boleros como “Hasta que te conocí”, “Querida” y “El triste”, que generaron momentos de pausa dentro del espectáculo y una participación activa del público.
La vocalista Tana Planter tuvo un rol destacado en los segmentos más emotivos de la noche, mientras que Jorge D'Alessio, fundador de la banda, lideró la dirección musical junto a los integrantes Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco Morales.
La agrupación mantuvo un ritmo constante que evitó silencios prolongados, apostando por una transición fluida entre canciones.
En cuanto a la producción, el show integró iluminación con tonos neón, pantallas con imágenes retro y elementos visuales inspirados en la cultura pop de las décadas homenajeadas.
Estos recursos acompañaron el concepto del Disco Stereo Tour, enfocado en recrear la estética de la era de los vinilos y la música analógica.
La presentación en Honduras formó parte de una gira regional que incluyó previamente una actuación en el Complejo Cuscatlán de San Salvador, como parte de un recorrido por Centroamérica que ha congregado a audiencias numerosas en cada país.
Matute, fundada en 2007 por Jorge D'Alessio, se ha caracterizado por su propuesta de reinterpretar clásicos del pop en formato de espectáculo continuo, consolidándose como una de las agrupaciones dedicadas al revival musical en América Latina.
La producción incluyó un despliegue visual con iluminación de estilo retro, efectos de neón y proyecciones en pantalla que evocaron la estética de las décadas homenajeadas, complementando la experiencia sonora con elementos visuales reconocibles para los asistentes.