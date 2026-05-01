La razón por la que la Tota Medina no quiso preguntas en conferencia tras descender

Tegucigalpa, Honduras.-Con un semblante muy triste, Hernán “La Tota" Medina llegó a dar la cara a la conferencia de prensa tras el descenso del Victoria luego de caer 1-2 en casa ante Real España.

El técnico argentino fue muy claro desde que tomó el micrófono y aclaró que no iba a responder a ninguna pregunta debido a que él solo podía hablar de lo deportivo y que eran otros los que tenían que aclarar las situaciones fuera de la cancha.

Del mismo modo, Hernán Medina destacó que hizo lo que pudo para poder conseguir la permanencia, pero que no le terminó ajustando con un equipo cuyo promedio de edad es de 18-20 años.

Por último, pidió disculpas tanto a los jugadores como a los aficionados por no conseguir que La Ceiba todavía fuera una sede de Primera División.

Palabras de Hernán Medina en conferencia de prensa

Buenas noches. No es que no sea irrespetuoso, soy muy respetuoso del club, de los jugadores y del personal mío. Un pesar muy grande de los que nos sucedió y en eso cada uno tendrá que asumir su responsabilidad.

Hice e hicimos con el grupo de trabajo lo humanamente y deportivamente posible para que esto no tuviera este final; por momentos lo hicimos, pero era un pesar grande que se venía arrastrando y le agradezco a la gente que siempre confió en nosotros y lamento no haberle dado otro final.

Seguramente ustedes tienen muchas preguntas, pero yo lo único que puedo responder es desde lo deportivo. Yo siempre traté de que el equipo tuviera una identidad y en momentos lo pudimos hacer, pero jugar con jóvenes de 18-20 años y que les caiga esta responsabilidad, la verdad que no correspondía a la historia. Esta historia no arrancó ahí, sino de mucho antes; yo soy la cara de lo deportivo.

Ya fuera de lo deportivo tendrán que preguntar desde otro punto y la situación de hoy termina en otro momento. Si ustedes hacen memoria se juntó una semana antes para empezar un torneo importante de muchísima tensión y llegamos a este final con oportunidades.

Si ustedes me preguntan si sabía de la situación, claro que sí, pero pensé que íbamos a torcer la situación. Le pido mil disculpas a los jugadores y agradecerles la entrega en cada partido que yo les pedía.

Les agradezco a ustedes (periodistas) por entender y estar acá, y cada uno dará su punto de vista, sus conclusiones y luego tendrán sus explicaciones con los responsables. Yo doy la parte mía.

Son otras personas que tienen que dar respuestas fuera de lo deportivo, yo defenderé a mis jugadores. Buenas noches.