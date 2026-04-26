Braves ganan nueva serie en la MLB: El hondureño Mauricio Dubón conectó triple

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves volvieron a imponerse este domingo al vencer 6-2 a los Philadelphia Phillies, asegurando otra serie ganada en la temporada de la MLB y aumentando distancia en la cima de la División Este de la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Walt Weiss supo reaccionar tras la derrota del día anterior y mostró solidez tanto en el pitcheo como en la ofensiva para retomar la senda del triunfo.

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue el hondureño Mauricio Dubón, quien continúa deslumbrando con el madero y siendo pieza clave en la alineación del equipo de Atlanta. El catracho tuvo una jornada productiva al irse de 4-2, con dos imparables y una carrera anotada. El turno más importante de “Duby” llegó en la parte baja de la segunda entrada, cuando enfrentó al lanzador estadounidense Aaron Nola. Dubón conectó una recta de cuatro costuras con un fuerte batazo hacia el jardín central que le permitió llegar hasta tercera base, quedándose muy cerca de conseguir un cuadrangular en el Truist Park.