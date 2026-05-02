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Exportaciones de arneses eléctricos crecieron $14.4 millones a febrero

Durante el segundo mes de 2026 se enviaron principalmente a Nicaragua y México estos componentes que constituyen la denominada maquila electrónica

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 08:57
Exportaciones de arneses eléctricos crecieron $14.4 millones a febrero

Una tendencia ascendente en los envíos de arneses eléctricos se registró de 2010 a 2015 cuanto las ventas pasaron de $372.1 millones a $1,369 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de arneses eléctricos de uso automotriz siguen creciendo, pese a la reducción en los envíos de bienes para transformación.

EL HERALDO constató que las ventas de partes eléctricas y equipo de transporte incrementaron 14.4 millones de dólares a febrero pasado, de acuerdo con un reporte del Banco Central de Honduras (BCH).

A Nicaragua y México se enviaron estos componentes durante el segundo mes de 2026.

Para el primer mes de este año las exportaciones de la también conocida como maquila electrónica sumaron un alza de 1.3 millones de dólares.

Los envíos de arneses eléctricos alcanzaron los 127.7 millones de dólares al cierre de 2025, es decir un aumento del 8.9%, informó este rotativo.

"Honduras se ha posicionado como un proveedor confiable que ha ganado terreno internacional de componentes electrónicos en su mayoría arneses eléctricos de uso automotriz, particularmente para marcas de renombre mundial como Ford, General Motors, Chevrolet, Hyundai, Kia, Honda, Nissan y Volkswagen, entre otras", destacó el BCH en una publicación.

Añadió que "la calidad y la precisión de los productos manufacturados en el país cumplen con los más altos estándares exigidos por las empresas, lo que ha generado una reputación positiva para la industria hondureña y se posiciona como un sector potencial para nuevas inversiones".

Honduras lidera la producción de ropa y de los arneses en Centroamérica

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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