Exportaciones de arneses eléctricos crecieron $14.4 millones a febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de arneses eléctricos de uso automotriz siguen creciendo, pese a la reducción en los envíos de bienes para transformación.

EL HERALDO constató que las ventas de partes eléctricas y equipo de transporte incrementaron 14.4 millones de dólares a febrero pasado, de acuerdo con un reporte del Banco Central de Honduras (BCH).

A Nicaragua y México se enviaron estos componentes durante el segundo mes de 2026.

Para el primer mes de este año las exportaciones de la también conocida como maquila electrónica sumaron un alza de 1.3 millones de dólares.

Los envíos de arneses eléctricos alcanzaron los 127.7 millones de dólares al cierre de 2025, es decir un aumento del 8.9%, informó este rotativo.

"Honduras se ha posicionado como un proveedor confiable que ha ganado terreno internacional de componentes electrónicos en su mayoría arneses eléctricos de uso automotriz, particularmente para marcas de renombre mundial como Ford, General Motors, Chevrolet, Hyundai, Kia, Honda, Nissan y Volkswagen, entre otras", destacó el BCH en una publicación.

Añadió que "la calidad y la precisión de los productos manufacturados en el país cumplen con los más altos estándares exigidos por las empresas, lo que ha generado una reputación positiva para la industria hondureña y se posiciona como un sector potencial para nuevas inversiones".