  1. Inicio
  2. · Honduras

Más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada en Honduras

Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales a través del Instituto de Investigaciones Sociales establece que en Honduras trabajan más de 4 millones de personas

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 07:42
Más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada en Honduras

Informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) establece que el 60 por ciento de los trabajadores son hombres.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-En Honduras, más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada, con una marcada brecha de participación entre hombres y mujeres.

Eso es lo que establece un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Más de 1.8 millones de hondureños desempleados y con trabajos precarios

El análisis del informe se dio a conocer en el marco del Día Internacional del Trabajo donde se destacan algunos datos clave sobre el mercado laboral en Honduras, entre ellos que: 4 millones 75,475 hondureños forman parte de la población ocupada.

Del total de los trabajadores se establece que el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento son mujeres.

Otro de los datos que se destaca es que persisten las desigualdades salariales, que son muy importantes entre sectores, destacando mayores ingresos en el sector público frente al privado y doméstico.

El 57% de la población ocupada en Honduras es menor de 40 años

Un dato que consideran como crítico es que el 66 por ciento de las personas ocupadas, gana menos del salario mínimo, lo que evidencia condiciones laborales precarias para una gran parte de la población.

Dichos indicadores reflejan los desafíos estructurales del mercado laboral hondureño, especialmente en términos de equidad, calidad del empleo y acceso a ingresos dignos.

Las autoridades universitarias reconocen el valor del trabajo y reafirman la importancia de generar conocimiento que contribuya a la construcción de políticas públicas orientadas a la justicia social y el bienestar de la población trabajadora en Honduras.

Todos los años, el 1 de Mayo se celebra el Día del Trabajador y en esta oportunidad la clase obrera salió a las calles en demanda de una reducción a los precios de la canasta básica.

El evento fue politizado en algunas regiones de Honduras y especialmente en la capital, donde dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) participaron en el acto de la clase trabajadora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias