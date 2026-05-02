Más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-En Honduras, más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada, con una marcada brecha de participación entre hombres y mujeres. Eso es lo que establece un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El análisis del informe se dio a conocer en el marco del Día Internacional del Trabajo donde se destacan algunos datos clave sobre el mercado laboral en Honduras, entre ellos que: 4 millones 75,475 hondureños forman parte de la población ocupada. Del total de los trabajadores se establece que el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento son mujeres. Otro de los datos que se destaca es que persisten las desigualdades salariales, que son muy importantes entre sectores, destacando mayores ingresos en el sector público frente al privado y doméstico.