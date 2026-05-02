Más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-En Honduras, más de cuatro millones de personas forman parte de la población ocupada, con una marcada brecha de participación entre hombres y mujeres.
Eso es lo que establece un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El análisis del informe se dio a conocer en el marco del Día Internacional del Trabajo donde se destacan algunos datos clave sobre el mercado laboral en Honduras, entre ellos que: 4 millones 75,475 hondureños forman parte de la población ocupada.
Del total de los trabajadores se establece que el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento son mujeres.
Otro de los datos que se destaca es que persisten las desigualdades salariales, que son muy importantes entre sectores, destacando mayores ingresos en el sector público frente al privado y doméstico.
Un dato que consideran como crítico es que el 66 por ciento de las personas ocupadas, gana menos del salario mínimo, lo que evidencia condiciones laborales precarias para una gran parte de la población.
Dichos indicadores reflejan los desafíos estructurales del mercado laboral hondureño, especialmente en términos de equidad, calidad del empleo y acceso a ingresos dignos.
Las autoridades universitarias reconocen el valor del trabajo y reafirman la importancia de generar conocimiento que contribuya a la construcción de políticas públicas orientadas a la justicia social y el bienestar de la población trabajadora en Honduras.
Todos los años, el 1 de Mayo se celebra el Día del Trabajador y en esta oportunidad la clase obrera salió a las calles en demanda de una reducción a los precios de la canasta básica.
El evento fue politizado en algunas regiones de Honduras y especialmente en la capital, donde dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) participaron en el acto de la clase trabajadora.