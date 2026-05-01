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Bancadas del Congreso Nacional se unen para felicitar a los trabajadores hondureños

El pronunciamiento, difundido de manera unificada por los representantes de las diferentes fuerzas políticas dentro del Congreso, destaca el papel fundamental de la clase trabajadora

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 14:04

Tegucigalpa, Honduras.-Por primera vez, las distintas bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional emitieron un mensaje conjunto en el marco del Día del Trabajador, para felicitar y reconocer la labor de los hondureños.

El pronunciamiento, difundido de manera unificada por los representantes de las diferentes fuerzas políticas, destaca el papel fundamental de la clase trabajadora en la construcción y desarrollo del país.

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“Hoy honramos al esfuerzo que levanta Honduras. A quienes madrugan, a quienes luchan y no se rinden. Manos que construyen, sueños que avanzan. Cada trabajador es fuerza, es dignidad, es futuro”, señala parte del mensaje conjunto.

Asimismo, las bancadas subrayaron el compromiso del Poder Legislativo con la generación de oportunidades y el impulso de una nación en crecimiento.

“Desde el Congreso Nacional nuestro compromiso es claro. Por más oportunidades y por una Honduras que avanza con orden. Un Congreso por Honduras, porque Honduras se construye trabajando. Feliz Día del Trabajador. Te desea el Congreso Nacional de Honduras”, concluye el pronunciamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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