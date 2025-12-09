Roger Stone: "Salvador Nasralla está en la mira del Departamento de Estado"

Washintong, Estados Unidos.- El exasesor del presidente Donald Trump, Roger Stone, aseguró que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal en Honduras, está "en la mira del Departamento de Estado" en Estados Unidos.

"Salvador Nasralla está en la mira del Departamento de Estado por su participación en la recepción de dinero del narcotráfico" afirmó Stone a través de una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, en su mensaje recordó cuando Nasralla se unió en una alianza electoral en los comicios generales de 2017. "Fue candidato del capo Manuel Zelaya Rosales (expresidente de Honduras y coordinador del partido Libertad y Refundación), operador del Cártel de los Soles en Honduras."