Roger Stone: "Salvador Nasralla está en la mira del Departamento de Estado"

Washintong, Estados Unidos.- El exasesor del presidente Donald Trump, Roger Stone, aseguró que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal en Honduras, está "en la mira del Departamento de Estado" en Estados Unidos.
"Salvador Nasralla está en la mira del Departamento de Estado por su participación en la recepción de dinero del narcotráfico" afirmó Stone a través de una publicación en su cuenta de X.
Asimismo, en su mensaje recordó cuando Nasralla se unió en una alianza electoral en los comicios generales de 2017. "Fue candidato del capo Manuel Zelaya Rosales (expresidente de Honduras y coordinador del partido Libertad y Refundación), operador del Cártel de los Soles en Honduras."
Salvador Nasralla is in the crosshairs of the @StateDept due to his involvement in receiving money from drug trafficking. He was in 2017 the candidate of the drug lord @manuelzr operator of the Cartel de los Soles in Honduras !!! The connections are clear and @IroshkaElvir is...— Roger Stone (@RogerJStoneJr) December 8, 2025
El domingo 7 de diciembre, Stone ya había acusado al candidato presidencial de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico. "También tiene un largo historial de haber recibido dinero del narcotráfico, algo de lo que el Departamento de Justicia de Trump ya es plenamente consciente".
En respuesta, Nasralla respondió:"No quieren que yo llegue porque yo soy limpio... contraten gringos si quieren para que me investiguen, me gustaría que me investigaran para que se den cuenta de que soy limpio", expresó.
Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral de este martes 9 de diciembre a las 10:56 a.m., con el 99.40% de las actas escrutadas, Nasry Asfura del Partido Nacional lidera con 1,298,835 votos, le sigue Nasralla con 1,256,835 votos. Una diferencia de 42,407 votos.
Cabe destacar que Donald Trump, a través de su red social Truth Social, expresó su respaldo en apoyo del candidato nacionalista el miércoles 26 de noviembre.