“La ley no es caprichosa”: CAH respalda conteo voto por voto, pero exige apego legal

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expresó su respaldo al conteo voto por voto en el proceso electoral, siempre y cuando se realice conforme a la normativa vigente y dentro del marco constitucional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Solórzano señaló que el respeto a la ley es clave para garantizar los derechos y la estabilidad democrática del país.

“Manifiesto mi total respaldo al recuento voto por voto, pero esto debe ser conforme a la normativa electoral vigente, porque los derechos y garantías se defienden única y exclusivamente con base en la Constitución y la Ley”, afirmó.