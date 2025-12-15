“La ley no es caprichosa”: CAH respalda conteo voto por voto, pero exige apego legal

Gustavo Solórzano respaldó el conteo voto por voto, pero advirtió que debe realizarse conforme a la ley para no afectar la democracia

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:36

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expresó su respaldo al conteo voto por voto en el proceso electoral, siempre y cuando se realice conforme a la normativa vigente y dentro del marco constitucional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Solórzano señaló que el respeto a la ley es clave para garantizar los derechos y la estabilidad democrática del país.

“Manifiesto mi total respaldo al recuento voto por voto, pero esto debe ser conforme a la normativa electoral vigente, porque los derechos y garantías se defienden única y exclusivamente con base en la Constitución y la Ley”, afirmó.

El titular del CAH advirtió que cualquier acción fuera del marco legal representa un riesgo para el sistema democrático. “Actuar fuera del marco legal para interrumpir el proceso electoral o la declaratoria equivale a socavar la democracia”, señaló.

“Tiene consecuencias severas, que van desde acusaciones de tipo penal, así como el daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional y que puede traer serias sanciones diplomáticas en donde todos perdemos”, indicó.

En su mensaje, el presidente del CAH subrayó que las denuncias de fraude deben sustentarse con pruebas claras.

“La ley no es susceptible de interpretaciones caprichosas; está para cumplirse. Los señalamientos de fraude deben acreditarse con pruebas sólidas y presentarse ante las instancias competentes”, expresó.

Solórzano concluyó haciendo un llamado a respetar el orden institucional y evitar acciones que generen inestabilidad. “Defender la democracia es respetar la legalidad, no promover el caos e impedir el normal funcionamiento de las instituciones”, concluyó.

