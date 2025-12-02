Ricardo Salgado anuncia lucha por Rixi Moncada: "Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote"

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, dijo este martes que "esta historia apenas comienza", y que ahora se preparan para la "batalla" a favor de la candidata presidencial del partido gobernante, Rixi Moncada, quien aparece en la tercera posición en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo. "Esta historia apenas comienza; estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Está farsa de ustedes y Trump termina ya", indicó Salgado. "Sabíamos que esto sucedería; que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño", agregó en un mensaje en la red social X.

Salgado es un funcionario confrontativo del gobierno que preside Xiomara y hoy ha reaccionado después de que Rixi Moncada dijera el lunes que las elecciones generales del domingo en Honduras aún "no están perdidas" para su proyecto político, a pesar de estar a mucha distancia de los dos candidatos conservadores, y reiteró su denuncia de una "injerencia extranjera" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral. En una rueda de prensa, Moncada aseguró que "el bipartidismo nos impuso su trama electoral (...) adulterando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la biometría". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En contraste con el mensaje de Salgado, al menos dos de los ministros de la Administración de Xiomara Castro han reconocido la derrota en las elecciones, aunque según los informes oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta ahora se han contado menos del 60 % de las actas transmitidas. El conteo preliminar de las elecciones generales muestra un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional y el candidato de Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03 % de las actas transmitidas.