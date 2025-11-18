  1. Inicio
Árbitros canadienses para el partido de Costa Rica ante Honduras por eliminatoria

Honduras tuvo una mala experiencia la última vez que este árbitro estuvo dirigiendo y ahora busca reponerse en eliminatoria ante Costa Rica

  • 18 de noviembre de 2025 a las 09:19
El árbitro canadiense Drew Fischer ya ha dirigido a la selección de Honduras.

 Foto: Cortesía

San José, Costa Rica.- Se viene la última fecha de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

En el estadio Nacional de San José, la selección de Costa Rica que comanda el técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera recibe a la Honduras del colombiano Reinaldo Rueda.

Costa Rica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY ONLINE

Todo está programado para que dicho encuentro de por iniciado a partir de las 19:00 horas, misma en la que arrancará el otro choque del grupo: Haití vs Nicaragua.

Para este decisivo partido y donde se podría definir al menos una de estas selecciones que se clasifique a la copa del mundo del próximo año, han designado a un árbitro canadiense, quien impartirá justicia.

¿Es su último partido con la 'H'? Reinaldo Rueda y su petición al 'Fantasma' Figueroa

El árbitro canadiense Drew Fischer de 45 años es el encargado de este partido, el cual ya tiene experiencia en partidos de eliminatoria, además, fue quien estuvo en la goleada de México sobre Honduras en Toluca.

Estará siendo acompañado por sus compatriotas, Micheal Barwegen (línea 1), Lyes Arfa (línea 2) y Pierre-Luc Lauziére (cuarto), además de los encargados del VAR; Armando Villarreal y Víctor Rivas.

En dicho encuentro se podría dar por clasificada a una de estas selecciones, ya que Honduras de ganar como visitante estaría clasificando, siempre y cuando Haití no marque más de cuatro goles o más de diferencia sobre Nicaragua.

"Piojo" Herrera atiza contra la prensa y advierte a Honduras previo a enfrentar a Costa Rica

Por su parte Costa Rica lo tiene más difícil, ya que tiene que ganar a los de Rueda, esperar que Nicaragua sorprenda y derrote a Haití en Curazao, de no ser así, esperar otro milagro, ese es que Panamá o Surinam no triunfen y poder colarse al repechaje si llegaran a tener una mejor diferencia de goles.

Árbitros para el Costa Rica vs Honduras

Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Árbitro asistente 1: Micheal Barwegen (CAN)
Árbitro asistente 2: Lyes Arfa (CAN)
4to árbitro: Pierre-Luc Lauziére (CAN)
VAR: Armando Villarreal (USA)
AVAR1: Víctor Rivas (USA)

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
