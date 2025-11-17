Reinaldo Rueda al 'Fantasma': "Espero ese mismo comportamiento contra Haití"

San José, Costa Rica.- El día decisivo se acerca y las agujas del reloj comienzan a ser más lentas. Honduras busca este martes 18 de noviembre el boleto al Mundial en Costa Rica en el cierre de la eliminatoria de Concacaf. Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, invitó a los jugadores a cumplir su sueño de ser mundialistas y se los pide, que lo lleven a una nueva justa porque también muchos no volverán a vestir la camisa de Honduras.

El entrenador tiene claro que será un duelo más que complicado ante un rival que también tiene ese deseo, pero que ambos necesitan de esa ayuda de Nicaragua. Precisamente el técnico de la Bicolor reveló hoy en la conferencia de prensa esas palabras que compartieron con Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa tras el partido del pasado jueves y le pidió un detalle contundente.

Conferencia de prensa

¿Qué nos puede detalles de las interiores de la derrota ante Nicaragua, la reacción? Hicimos la evaluación del juego, la retroalimentación de lo bien y para hacer mejor, hemos tenido dos unidades de entrenamiento y hacer la regeneración mental. Preparar lo teórico de este juego, preparar alternativas de los que no actuaron, pero todos con esa confrontación interna de lo que se evaluaron de los factores que no permitieron el resultado que queríamos. Tuvimos al frente un rival intenso, con juego perfecto. No nos encontramos y Honduras no estuvo en cancha en su porcentaje ideal. ¿Su decisión de cerrar la carrera como entrenador? Esa es una reflexión que lo manifesté en este evento, queremos un Mundial para cerrar esta carrera, debemos hacer un partido perfecto y todo va a pasar por ese resultado, que tengamos la aplicación táctica, dependemos de nosotros para aspirar esa meta.

¿La lección que dejó Nicaragua? Todos los grupos están casi en igualdad, todas las variables matemáticas y eso se definiría en la última jornada, los clasificados. La buscamos la oportunidad, estos puntos lo lograron ellos, ser líderes y no se pueden ganar los partidos antes de jugarlos, de celebrarlos. La lección que sufrieron fue dura, pero que eso nos sirva para lograr el resultado. No ganar en suelo tico por más de 20 años. Esta profesión exige el día a día, no se puede vivir del pasado, es la exigencia del jugador profesional, de ratificarlo. Es un gran desafío. Honduras no llegó a esta instancia, tampoco en Copa Oro, que me parece que llegamos por encima de Costa Rica. Estamos en una transición difícil, Honduras clasificó a dos mundiales consecutivos y se pensó que era como soplar una botella. No es suficiente con lo que se ha hecho, inversión, logísticas, clubes, Federación. Ganar mañana y estar en el Mundial será un golpe, demostrar que se ha mejorado en Federación y Liga, tenemos 5 canchas de gran nivel, hay inversión. No se por dónde va el proceso de Honduras. Se viene el cierre y esperamos redondear esa campaña. ¿Las bajas, ir buscando esos detalles? Nunca nos había pasado esto, tanto para el repechaje ante Costa Rica con 6 bajas, y ahora son 9, el capitán fuera, Edwin, Julián, Dixon, Antony Lozano, Rivas, David Ruiz... Es algo inédito, no sé qué ha pasado para tener esto y recién tuvimos otras bajas por sanciones y lesiones. El escaneo que hemos realizado buscamos a jóvenes del proceso panamericano de Chile, es el trabajo y apostamos por eso, no tenemos algo grandísimo de jugadores, pero todos están a disposición.