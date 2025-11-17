  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Eliminatoria Concacaf: "Amenaza" de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera

La última jornada de la eliminatoria de Concacaf se jugará este martes desde las 7:00 PM

  • 17 de noviembre de 2025 a las 16:16
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
1 de 10

Este martes se disputa la última jornada de la eliminatoria de Concacaf donde siete selecciones se disputan tres boletos directos al Mundial y dos puestos al repechaje. Desde Panamá hubo "amenazas" para Guatemala, enojo de Miguel Herrera y la historia de selecciones caribeñas.

Foto: El Heraldo
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
2 de 10

Panamá necesita ganarle a El Salvador de local y que Surinam no gane en Guatemala para que los canaleros vayan a la Copa del Mundo. Ahora los canaleros necesitan una ayuda chapina y desde Panamá han advertido a Guate. "Sería una vergüenza que ellos regalen el partido" le mandó a decir Alberto Quintero a Guatemala.

 Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
3 de 10

Surinam se instaló en Ciudad de Guatemala como líder de grupo. Jugarán ante una Guatemala eliminada y desde territorio chapín han dejado entrever que dejarán que pase Surinam y no Panamá.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
4 de 10

Mucha expectativa hay en Surinam ya que se puede clasificar a su primera Copa del Mundo, selección que tiene varios jugadores con ascendencia neerlandesa.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
5 de 10

"Piojo" Herrera tuvo una tensa conferencia de prensa previo al duelo vs Honduras. Periodistas ticos le preguntaron si este será su último partido con la selección y enfatizó que eso se lo deben preguntar a los directivos costarricenses ya que no es problema de él.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
6 de 10

Costa Rica necesita un milagro: ganarle a Honduras y que Haití no derrote a Nicaragua en Curazao. Algo que parece bastante complicado.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
7 de 10

Luis Palma y Honduras se instaló la tarde del domingo en San José, Palma llegó a suelo costarricense con un nuevo look.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
8 de 10

Reinaldo Rueda previo al Costa Rica vs Honduras, dijo: "Yo ya he estado en cinco o seis Mundiales entre mayor y menor, pero quiero ir a otro y en 2009 fueron los jugadores quienes me llevaron. En ellos está ir a su primer Mundial mayor y ojalá que ellos me lleven a mí".

 Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
9 de 10

Curazao puede ser otra selección del Caribe que pretende dar el batacazo. Tiene un punto más que Jamaica, aunque le toca visitar Kingston. En empate los mete en su primera Copa del Mundo.

Foto: Cortesía redes
Eliminatoria Concacaf: Amenaza de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera
10 de 10

A Jamaica solo le sirve ganar en casa vs Curazao para regresar a un Mundial tras haberlo hecho en Francia 98. El empate en casa los deja fuera, aunque pueden pelear el repechaje.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos