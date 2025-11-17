Eliminatoria Concacaf: "Amenaza" de Panamá a Guatemala y el enojo del ‘Piojo’ Herrera

Este martes se disputa la última jornada de la eliminatoria de Concacaf donde siete selecciones se disputan tres boletos directos al Mundial y dos puestos al repechaje. Desde Panamá hubo "amenazas" para Guatemala, enojo de Miguel Herrera y la historia de selecciones caribeñas.
Panamá necesita ganarle a El Salvador de local y que Surinam no gane en Guatemala para que los canaleros vayan a la Copa del Mundo. Ahora los canaleros necesitan una ayuda chapina y desde Panamá han advertido a Guate. "Sería una vergüenza que ellos regalen el partido" le mandó a decir Alberto Quintero a Guatemala.
Surinam se instaló en Ciudad de Guatemala como líder de grupo. Jugarán ante una Guatemala eliminada y desde territorio chapín han dejado entrever que dejarán que pase Surinam y no Panamá.
Mucha expectativa hay en Surinam ya que se puede clasificar a su primera Copa del Mundo, selección que tiene varios jugadores con ascendencia neerlandesa.
"Piojo" Herrera tuvo una tensa conferencia de prensa previo al duelo vs Honduras. Periodistas ticos le preguntaron si este será su último partido con la selección y enfatizó que eso se lo deben preguntar a los directivos costarricenses ya que no es problema de él.
Costa Rica necesita un milagro: ganarle a Honduras y que Haití no derrote a Nicaragua en Curazao. Algo que parece bastante complicado.
Luis Palma y Honduras se instaló la tarde del domingo en San José, Palma llegó a suelo costarricense con un nuevo look.
Reinaldo Rueda previo al Costa Rica vs Honduras, dijo: "Yo ya he estado en cinco o seis Mundiales entre mayor y menor, pero quiero ir a otro y en 2009 fueron los jugadores quienes me llevaron. En ellos está ir a su primer Mundial mayor y ojalá que ellos me lleven a mí".
Curazao puede ser otra selección del Caribe que pretende dar el batacazo. Tiene un punto más que Jamaica, aunque le toca visitar Kingston. En empate los mete en su primera Copa del Mundo.
A Jamaica solo le sirve ganar en casa vs Curazao para regresar a un Mundial tras haberlo hecho en Francia 98. El empate en casa los deja fuera, aunque pueden pelear el repechaje.