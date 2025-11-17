Haití vs Nicaragua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de la Eliminatoria de Concacaf

Willemstad, Curazao.- La selección de Haití tiene la consigna de ganar el cupo directo al Mundial de 2026 este martes cuando se enfrente de local a la ya eliminada Nicaragua en la fecha final de las eliminatorias de la Concacaf, a sabiendas de que un empate o una derrota pueden significar su eliminación. Los caribeños llegan a la última jornada en la cima del Grupo C, con 8 puntos, al igual que Honduras, que tiene mejor diferencia de goles y se enfrentará a Costa Rica (6 enteros) en otro duelo crucial.

Una victoria por la mínima sobre la selección de Nicaragua, último del grupo con 4 puntos y ya eliminada, y un triunfo de visita de Honduras frente a Costa Rica, daría el pase directo a los catrachos por mejor diferencia de goles. En ese escenario, Haití quedaría segundo y tendría que esperar una combinación de resultados en los grupos A y B para acceder a la repesca intercontinental. Si los caribeños golean a la Azul y Blanco, y la H gana por la mínima a los ticos, Haití obtendría su boleto de manera directa y los hondureños podrían buscar su clasificación en el repechaje. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Un empate de los cuatro equipos también favorecería a Honduras con la clasificación directa. Si los caribeños empatan y Costa Rica vence a Honduras, la selección tica se clasificaría como primera.

Y si Nicaragua derrota a Haití, la elimina sin depender del resultado entre Costa Rica y Honduras. En ese escenario, si la H gana o empata, consigue su pase directo, y si pierde, el cupo sería para los costarricenses. En teoría los haitianos la tienen más favorable porque enfrentarán a Nicaragua, ya eliminada y a la que golearon de visita 0-3 en el duelo de ida. También ganarán el boleto directo si Costa Rica le gana a Honduras o hay empate entre ellos. El partido entre Haití y Nicaragua se jugará el martes a las 17:00 PM en el estadio Ergilio Sato, en Curazao, donde el conjunto haitiano ejerce de local debido a la imposibilidad de utilizar su campo a causa de la crisis social que atraviesa el país. Haití viene de derrotar a Costa Rica por 1-0, mientras que Nicaragua sorprendió a Honduras y le endosó un 2-0 en Managua.

Datos del partido