Tigo Sports transmitirá EN VIVO Y EN EXCLUSIVA el clásico Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

San José, Costa Rica.- Tic, tac, tic, tac... El reloj avanza y se acerca el momento cumbre en la eliminatoria de Concacaf donde Costa Rica y Honduras se medirán en el clásico centroamericano por el boleto al Mundial 2026.
El pitazo inicial del juego de este martes 18 de noviembre será desde las 7 de la noche en el estadio INS de la ciudad de San José, Costa Rica, por la sexta y última jornada del grupo C de la ronda final.
El juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles con una transmisión por televisión, app y web.
EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports: Costa Rica vs Honduras este 18 de noviembre a las 7:00 p.m.
Costa Rica y Honduras se juegan todo, los catrachos deben ganar y esperar que Haití empate o pierda frente a Nicaragua. Mientras que si hondureños y caribeños ganan, la diferencia de goles será la que determine el boleto.
Honduras llega como líder en el grupo C con 8 puntos, Haití tiene lo mismo, pero Honduras cuenta con +3 sobre +1 en la diferencia de goles, que será determinante en caso de igualdad de unidades entre ambas selecciones para definir al líder y clasificado al Mundial 2026.
También se encuentra la opción de ser uno de los dos mejores segundos lugares de los tres grupos y disputar el repechaje intercontinental del próximo año buscando el sueño de ir al Mundial 2026.