Tigo Sports transmitirá EN VIVO Y EN EXCLUSIVA el clásico Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

San José, Costa Rica.- Tic, tac, tic, tac... El reloj avanza y se acerca el momento cumbre en la eliminatoria de Concacaf donde Costa Rica y Honduras se medirán en el clásico centroamericano por el boleto al Mundial 2026. El pitazo inicial del juego de este martes 18 de noviembre será desde las 7 de la noche en el estadio INS de la ciudad de San José, Costa Rica, por la sexta y última jornada del grupo C de la ronda final.

El juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles con una transmisión por televisión, app y web. EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports: Costa Rica vs Honduras este 18 de noviembre a las 7:00 p.m. Todo el fútbol solo en Tigo con la Mejor Señal y Mayor Cobertura.