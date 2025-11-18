No va por TVC: El canal que transmitirá el partido Costa Rica vs Honduras EN VIVO

San José, Costa Rica.- La Selección de Honduras enfrenta este martes los últimos 90 minutos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El equipo de Reinaldo Rueda visita el estadio Nacional de San José con la obligación de vencer a Costa Rica para asegurar su presencia en el Mundial United 2026, un duelo que paralizará a todo un país a partir de las 7:00 PM. Distintos canales han confirmado la transmisión oficial para Honduras, Costa Rica, México y Sudamérica. De esta manera, los aficionados podrán seguir cada detalle de un choque que podría definir el futuro de la Bicolor.

En Honduras, los fanáticos podrán disfrutar del partido a través de Tigo Sports, Canal 8 y Telemundo, plataformas que darán seguimiento completo desde la previa hasta el pitazo final. Esta triple oferta asegura que nadie se quede sin ver el compromiso más determinante del ciclo eliminatorio. Por su parte, en Costa Rica la transmisión estará disponible en Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD+ y TD7, cadenas que preparan una programación especial para cubrir uno de los duelos más esperados por la afición tica, que también sueña con un milagro para llegar al Mundial. En México, la cadena Telemundo tendrá los derechos del importante encuentro, permitiendo que los seguidores del fútbol centroamericano residentes en suelo mexicano puedan vivir la emoción del juego en una señal de alcance nacional.