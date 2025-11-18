  1. Inicio
Honduras con tres sorpresivos cambios en su 11 titular para partido ante Costa Rica

La selección de Honduras se juega su última carta en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 ante Costa Rica

  • 18 de noviembre de 2025 a las 17:27
1 de 19

La selección de Honduras se juega su última carta en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 ante Costa Rica
2 de 19

Honduras deberá de vencer a Costa Rica y esperar que Haití no pueda golear a Nicaragua para sellar el pase directo al Mundial 2026. Los duelos comenzarán a las 7 de la noche, horario hondureño.
3 de 19

Edrick Menjívar: El portero del Olimpia es el arquero titular de la selección nacional de Honduras.
4 de 19

Joseph Rosales: El jugador del Minnesota United estará como lateral por la banda izquierda para el decisivo duelo donde Honduras enfrentará a Costa Rica por el cierre de las eliminatorias de Concacaf.
5 de 19
6 de 19

Luis Vega: El jugador del Motagua se mantendrá como uno de los defensores centrales.
7 de 19
8 de 19

9 de 19
10 de 19

Marcelo Santos: El jugador del Motagua es una de las novedades y se espera que sea titular en la zaga central haciendo dupla con Luis Vega. Se ha recuperado de su lesión que lo dejó sin jugar contra Nicaragua.
11 de 19

Deybi Flores: Estará en el centro del campo de la selección de Honduras.
12 de 19

Kervin Arriaga: El jugador del Levante de España hará dupla en el centro del campo con Deybi Flores.
13 de 19

Jorge Álvarez: El jugador del Olimpia sería otra de las novedades en el 11 titular de Honduras para la batalla ante Costa Rica. Estará como mediocampista ofensivo.
14 de 19

Luis Palma: Extremo ofensivo del Lech Poznán de Polonia y una de las esperanzas de gol de la selección de Honduras.
15 de 19

Romell Quioto: Extremo ofensivo y otra esperanza de gol de la selección de Honduras.
16 de 19

Yustin Arboleda: El delantero del Olimpia podría ser la otra gran novedad en el 11 titular de Honduras para el duelo ante Costa Rica. Surge el rumor de que estaría siendo el 9 de la H.
17 de 19

El zaguero central Getsel Montes se pierde el duelo Costa Rica vs Honduras por acumulación de tarjetas amarillas. Será una baja sensible en la escuadra hondureña.
18 de 19

Alexy Vega sería reemplazado ya que fue titular ante Nicaragua y contra Costa Rica su lugar sería ocupado por Jorge Álvarez.
19 de 19

Jorge Benguché sería otro sacrificado en la selección de Honduras y su lugar podría ser ocupado por Yustin Arboleda.
