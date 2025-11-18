Repechaje intercontinental: ¿Cómo, cuándo y qué selecciones lo disputarán?

Tegucigalpa, Honduras.- Quedó todo definido. Concacaf fue la última que cerró los clasificados al Mundial 2026 y los que jugará el repechaje en busca de una última oportunidad de estar.

Concacaf otorgó los últimos dos boletos que pelearán contras dos selecciones en un mini torneo que repartirá dos plazas para la Copa del Mundo de 48 selecciones.

¿Cómo es el repechaje de FIFA al Mundial 2026?

“FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament” es el nombre por sus siglas en inglés y será una previa de lo que se verá en la Copa del Mundo. Recordemos que reparte dos boletos.

¿Qué confederaciones participan del repechaje?

*2 selecciones de Concacaf

*1 de AFC (Asia)

*1 de CAF (África)

*1 de Conmebol (Sudamérica)

*1 de OFC (Oceanía).

¿Cuándo y dónde se jugará el repechaje de FIFA al Mundial 2026?

La fecha ya está definida y es del 23 al 31 de marzo de 2026. Los partidos se van a disputar en México. Será en el estadio BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara. En estos recintos se llevarán tanto semifinales como la final. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Dos semifinales (entre las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA). -Dos “finales” de repechaje, donde ya esperan las dos selecciones mejor rankeadas del torneo. -Los ganadores de cada final se quedarán con los dos pasajes al Mundial 2026.

Así es el formato del repechaje al Mundial 2026

Para entender el formato, tenemos que dividir a los equipos en dos sectores, los cabeza de serie y los no cabeza de serie. 1. Las dos selecciones mejor ubicadas como cabeza de serie, clasifican a la fase de "finales". 2. Las otras cuatro disputan fase de "semifinales" de la siguiente forma *Semifinal 1: equipo no cabeza de serie 1 vs. equipo no cabeza de serie 2. *Semifinal 2: equipo no cabeza de serie 3 vs. equipo no cabeza de serie 4. 3. Aquí ya entran las "finales" y donde los cuatro equipos restantes van a definir los dos últimos clasificado *Final 1: ganador de la Semifinal 1 vs. cabeza de serie A. *Final 2: ganador de la Semifinal 2 vs. cabeza de serie B. 4. El formato es claro, partidos a 90 minutos que si están empatados se irán a tiempos extras y si la igualada persiste se definirá en penales.

¿Qué selecciones disputarán el repechaje al Mundial 2026?