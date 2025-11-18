Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: ¡Estos son los tres clasificados al Mundial y al repechaje!

Tegucigalpa, Honduras.- Las selecciones de Panamá, Haití y Curazao consiguieron su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar líderes en sus grupos de la eliminatoria de Concacaf. Los panameños derrotaron 3-0 a El Salvador, Haití venció 2-0 a Nicaragua y Curazao empató a cero en Kingston vs Jamaica.

De manera increíble, Surinam le marcó un gol a Guatemala en el último segundo que le dio la posibilidad de disputar el repechaje, dejando afuera a Honduras por diferencia de goles. De esta manera serán las selecciones de Jamaica y Surinam quienes disputarán la repesca intercontinental en el mes de marzo en México. Jamaica y Surinam viajarán al repechaje intercontinental donde está Nueva Caledonia, Bolivia, Irak y la República Democrática del Congo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Surinam llegaba como líder del sector A y con una victoria en Ciudad de Guatemala ante Guatemala pudo haber sellado su pase a la justa mundialista. En el grupo B la lucha estaba entre Jamaica y Curazao. Los "Reggae Boys" recibieron a Curazao y al quedar 0-0 el boleto fue para Curazao de manera histórica, logrando su primera calificación a la Copa del Mundo.

Finalmente, el grupo B dejó la eliminación de Honduras y el pase de Haití, que vuelve a un Mundial tras Alemania 1974.

Finalizado

Haití 2-0 Nicaragua / Costa Rica 0-0 Honduras Panamá 3-0 El Salvador / Guatemala 3-1 Surinam Jamaica 0-0 Curazao / Trinidad 2-1 Bermudas Clasificados: Haití, Panamá y Curazao Repechaje: Surinam y Jamaica