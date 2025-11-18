Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: ¡Estos son los tres clasificados al Mundial y al repechaje!

Tegucigalpa, Honduras.- Las selecciones de Panamá, Haití y Curazao consiguieron su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar líderes en sus grupos de la eliminatoria de Concacaf.
Los panameños derrotaron 3-0 a El Salvador, Haití venció 2-0 a Nicaragua y Curazao empató a cero en Kingston vs Jamaica.
De manera increíble, Surinam le marcó un gol a Guatemala en el último segundo que le dio la posibilidad de disputar el repechaje, dejando afuera a Honduras por diferencia de goles.
De esta manera serán las selecciones de Jamaica y Surinam quienes disputarán la repesca intercontinental en el mes de marzo en México.
Jamaica y Surinam viajarán al repechaje intercontinental donde está Nueva Caledonia, Bolivia, Irak y la República Democrática del Congo.
Surinam llegaba como líder del sector A y con una victoria en Ciudad de Guatemala ante Guatemala pudo haber sellado su pase a la justa mundialista.
En el grupo B la lucha estaba entre Jamaica y Curazao. Los "Reggae Boys" recibieron a Curazao y al quedar 0-0 el boleto fue para Curazao de manera histórica, logrando su primera calificación a la Copa del Mundo.
Finalmente, el grupo B dejó la eliminación de Honduras y el pase de Haití, que vuelve a un Mundial tras Alemania 1974.
Finalizado
Haití 2-0 Nicaragua / Costa Rica 0-0 Honduras
Panamá 3-0 El Salvador / Guatemala 3-1 Surinam
Jamaica 0-0 Curazao / Trinidad 2-1 Bermudas
Clasificados: Haití, Panamá y Curazao
Repechaje: Surinam y Jamaica