Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: ¡Estos son los tres clasificados al Mundial y al repechaje!

Finalizó la eliminatoria de la Concacaf y Honduras finalmente no se metió ni al repechaje

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:36
Este 18 de noviembre se definen los tres clasificados por Concacaf a la Copa del Mundo de 2026.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Las selecciones de Panamá, Haití y Curazao consiguieron su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar líderes en sus grupos de la eliminatoria de Concacaf.

Los panameños derrotaron 3-0 a El Salvador, Haití venció 2-0 a Nicaragua y Curazao empató a cero en Kingston vs Jamaica.

¡Fracaso! Honduras iguala ante Costa Rica y no pudo clasificar al Mundial 2026

De manera increíble, Surinam le marcó un gol a Guatemala en el último segundo que le dio la posibilidad de disputar el repechaje, dejando afuera a Honduras por diferencia de goles.

De esta manera serán las selecciones de Jamaica y Surinam quienes disputarán la repesca intercontinental en el mes de marzo en México.

Jamaica y Surinam viajarán al repechaje intercontinental donde está Nueva Caledonia, Bolivia, Irak y la República Democrática del Congo.

Surinam llegaba como líder del sector A y con una victoria en Ciudad de Guatemala ante Guatemala pudo haber sellado su pase a la justa mundialista.

En el grupo B la lucha estaba entre Jamaica y Curazao. Los "Reggae Boys" recibieron a Curazao y al quedar 0-0 el boleto fue para Curazao de manera histórica, logrando su primera calificación a la Copa del Mundo.

¿Cuáles son lo criterios de desempate si Honduras termina empatada en puntos con Haití?

Finalmente, el grupo B dejó la eliminación de Honduras y el pase de Haití, que vuelve a un Mundial tras Alemania 1974.

Finalizado

Haití 2-0 Nicaragua / Costa Rica 0-0 Honduras

Panamá 3-0 El Salvador / Guatemala 3-1 Surinam

Jamaica 0-0 Curazao / Trinidad 2-1 Bermudas

Clasificados: Haití, Panamá y Curazao

Repechaje: Surinam y Jamaica

Tabla de posiciones de la eliminatoria de Concacaf

