¿Cuáles son lo criterios de desempate si Honduras termina empatada en puntos con Haití?

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a la dolorosa derrota 2-0 ante Nicaragua en Managua, la Selección de Honduras mantiene con vida sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.
La Bicolor registra ocho puntos al igual que Haití, en el caso de Honduras como líder por mejor diferencia de goles: +3 y los caribeños +1.
En tanto, Costa Rica es tercera con seis unidades y Nicaragua es última con cuatro.
La actividad en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf nos dejará los juegos Costa Rica vs Honduras y Haití vs Nicaragua, cotejos que podrían arrojar un empate en puntos en el liderato.
Por ejemplo, si Honduras y Haití ganan o si ambos empatan, terminarán con 11 puntos o nueve unidades y habrá que revisar los criterios de desempate.
Criterios
¿Cuáles son estos criterios de desempate? El primero es la diferencia de gol y en ese aspecto Honduras lleva ventaja (+3 y Haití +1).
Si llegase a haber empate en puntos y diferencia de goles, el segundo criterio de desempate son los goles a favor y ahí aventaja Haití al haber registrado, de momento, siete dianas y Honduras cinco.
Si también hubiese empate en goles a favor, el tercer criterio de desempate sería el enfrentamiento directo entre dos escuadras: aquí Honduras avanzaría ya que le sacó cuatro puntos de seis a Haití al empatar 0-0 de visita y ganar 3-0 en casa.
¿Y si continúa todo parejo en ese tercer criterio? Pues bien, habrá que revisar el juego limpio (tarjetas) y, en última instancia, un sorteo.
Los juegos de la sexta jornada de la eliminatoria de Concacaf se disputarán este martes a las 7:00 PM y a la fecha ya hay cinco eliminados: Bermudas, Trinidad y Tobago, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.