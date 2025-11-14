¿Cuáles son lo criterios de desempate si Honduras termina empatada en puntos con Haití?

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a la dolorosa derrota 2-0 ante Nicaragua en Managua, la Selección de Honduras mantiene con vida sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. La Bicolor registra ocho puntos al igual que Haití, en el caso de Honduras como líder por mejor diferencia de goles: +3 y los caribeños +1.

En tanto, Costa Rica es tercera con seis unidades y Nicaragua es última con cuatro. La actividad en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf nos dejará los juegos Costa Rica vs Honduras y Haití vs Nicaragua, cotejos que podrían arrojar un empate en puntos en el liderato. Por ejemplo, si Honduras y Haití ganan o si ambos empatan, terminarán con 11 puntos o nueve unidades y habrá que revisar los criterios de desempate.

Criterios

¿Cuáles son estos criterios de desempate? El primero es la diferencia de gol y en ese aspecto Honduras lleva ventaja (+3 y Haití +1). Si llegase a haber empate en puntos y diferencia de goles, el segundo criterio de desempate son los goles a favor y ahí aventaja Haití al haber registrado, de momento, siete dianas y Honduras cinco.

Si también hubiese empate en goles a favor, el tercer criterio de desempate sería el enfrentamiento directo entre dos escuadras: aquí Honduras avanzaría ya que le sacó cuatro puntos de seis a Haití al empatar 0-0 de visita y ganar 3-0 en casa.