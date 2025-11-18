Victoria de Guatemala 3-1 sobre Surinam en la última jornada del Grupo C

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- En el estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', la escuadra guatemalteca, ya sin opciones matemáticas de clasificar, jugó por el honor y brindó una última alegría a su afición frente a un rival que llegó como líder del grupo A, pero que sucumbió ante la presión.

Aunque Guatemala dominó el ritmo en la primera parte, el marcador no se movió hasta el complemento. Darwin Lom abrió la cuenta al minuto 52 con un certero cabezazo tras centro de Óscar Santis, desestabilizando el esquema de los visitantes.

Apenas cinco minutos después, Olger Escobar, quien acababa de ingresar, amplió la ventaja definiendo con calidad tras un pase filtrado de Rudy Muñoz. La fiesta local continuó al minuto 65, cuando Óscar Santis eludió al arquero en una jugada individual para decretar la goleada temporal.

Surinam, obligada a ganar para asegurar el primer lugar, se vio superada anímicamente al conocer que Panamá vencía simultáneamente a El Salvador. El descuento llegó muy tarde, en el minuto 93, mediante un autogol del defensor Nicolás Samayoa.

Con este desenlace, Panamá clasifica de forma directa al Mundial, Surinam deberá buscar su boleto en el repechaje, y Guatemala cierra el ciclo eliminatorio lavando su imagen en casa.