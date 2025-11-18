Fuerte temblor afecta Costa Rica: ¿Se jugará el partido ante Honduras en Eliminatoria?

San José, Costa Rica.- El partido entre Costa Rica y Honduras por la última jornada de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 continúa en pie y se desarrollará con normalidad, pese al fuerte temblor que sacudió gran parte del territorio costarricense este martes. El movimiento sísmico afectó varias zonas y encendió momentáneamente las alarmas en la antesala del compromiso.

Según datos preliminares del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA), el sismo tuvo su epicentro en San Pedrillo de Osa, con una profundidad de 2 kilómetros y una magnitud estimada en 5,5. La Red Sismológica Nacional (RSN-UCR) reportó una magnitud de 5,9 y lo ubicó en Drake de Osa, a 26 kilómetros de profundidad.

A pesar del temblor, las autoridades mantienen que el partido en el Estadio Nacional de San José sigue en pie, mientras Concacaf monitorea la situación para evaluar una eventual suspensión solo en caso de fuertes réplicas o afectaciones que comprometan la seguridad.

En lo deportivo, la Selección de Costa Rica llega con la obligación de ganar y aferrarse a la matemática para mantener viva su esperanza mundialista. Con 6 puntos, los dirigidos por Miguel Herrera deben derrotar a Honduras y esperar que Nicaragua logre al menos un empate ante Haití.

Honduras, por su parte, llega con 8 puntos y la misión de asegurar su boleto con una victoria, siempre y cuando Haití no gane. Si ambos triunfan, la clasificación se definirá por diferencia de goles.

El pitazo inicial está programado para las 7:00 PM en el Estadio Nacional, donde, por ahora, la pelota seguirá rodando a pesar del susto sísmico que sacudió al país horas antes.