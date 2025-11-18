  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Linda chica y "el pollo" son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras

EL HERALDO te muestra el ambiente a pocas horas del arranque del partidazo de la Eliminatoria de Concacaf

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:54
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
1 de 21

La Selección Nacional de Honduras juega este martes un partido clave por clasificar al Mundial 2026. Así se vive el ambiente desde San José, Costa Rica.

 Fotos: Yoseph Amaya.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
2 de 21

Aficionados hondureños se instalaron desde tempranas horas en las afueras del estadio Nacional de San José previo al Costa Rica vs Honduras.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
3 de 21

Este aficionado tico sorprendió con sus instrumentos y otros artefactos que simbolizan la clasificación de Costa Rica al Mundial.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
4 de 21

Las aficionadas de Costa Rica se muestran positivas y sueñan con meterse al repechaje rumbo a United 2026.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
5 de 21

La policía de Costa Rica tiene blindados los alrededores del estadio para resguardar a los aficionados que asistan al encuentro.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
6 de 21

Hinchas hondureños hicieron el viaje a tierras ticas para apoyar a su selección en este decisivo partido de la Eliminatoria de Concacaf.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
7 de 21

Los catrachos sueñan con meterse a su cuarto mundial de fútbol a nivel adulto.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
8 de 21

La utilería de la Selección de Honduras ya fue trasladada hacia el estadio Nacional de Costa Rica.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
9 de 21

El cuerpo técnico se encarga de que todo esté listo de cara al arranque del partido entre Costa Rica y Honduras.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
10 de 21

¡UNA BELLEZA! Esta linda rubia se robó las miradas en las afueras del coloso de San José.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
11 de 21

Otra de las hermosas chicas que llegaron a trabajar pero derrochan belleza en la previa del partido.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
12 de 21

Este aficionado llegó con su curiosa peluca y entretuvo a los aficionados de Costa Rica y Honduras.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
13 de 21

Los catrachos viajan a todos lados. Este bus cargado de aficionados de Honduras ya llegó a San José.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
14 de 21

Osman Madrid, directivo del Olimpia, llegó al hotel de concentración para unirse a otros directivos del fútbol hondureño.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
15 de 21

"El Pollo" otro de los aficionados que desató la locura en las afueras del estadio de San José.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
16 de 21

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, sigue destalles de cerca en el hotel de la "H". No quiere errores ante los ticos.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
17 de 21

Esta bella periodista catracha anda representando la belleza de la mujer hondureña en tierras ticas.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
18 de 21

¡UUUUUUUF! Belleza femenina presente previo al Costa Rica vs Honduras.
Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
19 de 21

Carlos Pineda recibió a su familia en el hotel de concentración de la Selección de Honduras. Serán su apoyo esta noche.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
20 de 21

El partido entre Costa Rica y Honduras arranca a partir de las 7:00 PM. Aficionados ya se instalaron en ele estadio.

Linda chica y el pollo son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras
21 de 21

La familia de Carlos Pineda posa con la bandera de la Selección Nacional de Honduras.

Cargar más fotos