Linda chica y "el pollo" son la sensación: Ambiente previo al Costa Rica vs Honduras

La Selección Nacional de Honduras juega este martes un partido clave por clasificar al Mundial 2026. Así se vive el ambiente desde San José, Costa Rica.
Aficionados hondureños se instalaron desde tempranas horas en las afueras del estadio Nacional de San José previo al Costa Rica vs Honduras.
Este aficionado tico sorprendió con sus instrumentos y otros artefactos que simbolizan la clasificación de Costa Rica al Mundial.
Las aficionadas de Costa Rica se muestran positivas y sueñan con meterse al repechaje rumbo a United 2026.
La policía de Costa Rica tiene blindados los alrededores del estadio para resguardar a los aficionados que asistan al encuentro.
Hinchas hondureños hicieron el viaje a tierras ticas para apoyar a su selección en este decisivo partido de la Eliminatoria de Concacaf.
Los catrachos sueñan con meterse a su cuarto mundial de fútbol a nivel adulto.
La utilería de la Selección de Honduras ya fue trasladada hacia el estadio Nacional de Costa Rica.
El cuerpo técnico se encarga de que todo esté listo de cara al arranque del partido entre Costa Rica y Honduras.
¡UNA BELLEZA! Esta linda rubia se robó las miradas en las afueras del coloso de San José.
Otra de las hermosas chicas que llegaron a trabajar pero derrochan belleza en la previa del partido.
Este aficionado llegó con su curiosa peluca y entretuvo a los aficionados de Costa Rica y Honduras.
Los catrachos viajan a todos lados. Este bus cargado de aficionados de Honduras ya llegó a San José.
Osman Madrid, directivo del Olimpia, llegó al hotel de concentración para unirse a otros directivos del fútbol hondureño.
"El Pollo" otro de los aficionados que desató la locura en las afueras del estadio de San José.
Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, sigue destalles de cerca en el hotel de la "H". No quiere errores ante los ticos.
Esta bella periodista catracha anda representando la belleza de la mujer hondureña en tierras ticas.
¡UUUUUUUF! Belleza femenina presente previo al Costa Rica vs Honduras.
Carlos Pineda recibió a su familia en el hotel de concentración de la Selección de Honduras. Serán su apoyo esta noche.
El partido entre Costa Rica y Honduras arranca a partir de las 7:00 PM. Aficionados ya se instalaron en ele estadio.
La familia de Carlos Pineda posa con la bandera de la Selección Nacional de Honduras.