Panamá vs El Salvador EN VIVO: dónde verlo ONLINE partido HOY EN DIRECTO

El equipo canalero se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 mediante un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La selección de Panamá se clasificó este martes al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en un partido llevado a cabo en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana.

La primera ocasión clara llegó a los 11 minutos, cuando Ismael Díaz recibió un balón en el área, pero su remate se marchó por encima del larguero. Apenas un minuto después, el guardameta salvadoreño, Mario González, desvió de forma impecable un cabezazo del propio Díaz, evitando la apertura del marcador y silenciando el grito de gol en las gradas.

La presión panameña tuvo recompensa en el minuto 17, cuando un balón suelto dentro del área cayó a los pies de César Blackman, quien conectó de primera para firmar el 1-0.Panamá volvió a rozar el segundo tanto en el 32, tras un desborde de Aníbal Godoy que terminó en un centro preciso para la tijera de Cecilio Waterman, cuyo disparo salió por encima del arco.

El Salvador generó su jugada más peligrosa en el 41, luego de una pérdida de Andrés Andrade que dejó a Styven Vásquez perfilado para el remate, aunque su disparo se abrió y pasó cerca del poste.

En el 45+2, Waterman provocó una falta en el área que derivó en penal. Dos minutos más tarde, Eric Davis convirtió desde los once metros para ampliar la ventaja a 2-0.Con ese marcador, ambos equipos se fueron al descanso.En la segunda parte, los panameños conociendo la derrota por goleada de Surinam frente a Guatemala, se dedicaron a mantener el resultado.