Lluvias recuerdan vulnerabilidad

Las lluvias ocasionadas por los frentes fríos que azotan la región centroamericana en los últimos días nos recuerdan la alta vulnerabilidad del territorio hondureño.

Las lluvias han inundado cultivos y viviendas en varias comunidades de la región norte, obligando a las personas a buscar refugio en sitios seguros, en los que esperan a que bajen las aguas para poder regresar a sus hogares a tratar de recuperar sus bienes materiales y reiniciar su vida, lejos del foco de los medios de comunicación, funcionarios y organismos de socorro que se acercaron a ellos durante la emergencia.

El temporal puso una vez más al descubierto los problemas estructurales como el abandono de su infraestructura vial, la deficiencia en la gestión de sus recursos naturales y lo poco que se hace para hacer frente con éxito al cambio climático.

Y es que no hace falta que nos digan que somos uno de los países más vulnerables del mundo. Eso lo sabemos. Tampoco basta el reconocer que se han impulsado políticas, estrategias y proyectos para la mitigación y que, a la luz de los resultados, no han sido suficientes.

Hoy, que se inicia un nuevo gobierno, las lluvias, las inundaciones, la destrucción de vías de comunicación y de cultivos agrícolas; la gente en los centros de albergue clama no solo por la ayuda inmediata, sino por la toma de decisiones que les permitan, como dicen los especialistas en estos temas, caminar hacia la resiliencia climática, que no es más que dar a las comunidades las herramientas necesarias para anticipar, adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Si bien Asfura ha anunciado que una de sus prioridades será la gestión de la crisis en el sistema sanitario, no debe dejar de lado que la gestión de riesgos es otra urgencia que tiene por atender en sus cuatro años de gobierno.