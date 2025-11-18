  1. Inicio
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras

Ellas son las chicas que engalanan el partido entre Costa Rica y Honduras, mostrando entusiasmo y pasión en un partido decisivo rumbo a al Mundial 2026

  • 18 de noviembre de 2025 a las 18:44
1 de 14

Bellas fanáticas hondureñas y costarricenses llegaron al Estadio Nacional de Costa Rica para presenciar y engalanar el encuentro eliminatorio entre Honduras y Costa Rica. Aquí las imágenes de las chicas que robaron miradas y hasta algunos suspiros entre los aficionados.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
2 de 14

La modelo y exMiss Honduras, Cecilia Rossell, se encuentra en el partido como periodista deportiva, quien no pasó desapercibida por su belleza.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
3 de 14

Varias integrantes de la prensa tica también causaron sensación desde que iban llegando al estadio, por su belleza.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
4 de 14

En el encuentro no podían faltar las hermosas aficionadas hondureñas, que arribaron al Estadio Nacional de San José, para alentar a la Selección Nacional.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
5 de 14

Cabe mencionar que esta es la última jornada de eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
6 de 14

Costa Rica recibe a Honduras en un partido decisivo en el Estadio Nacional, en San José. Esta hermosa chica destacaba entre la multitud.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
7 de 14

La tensión en el Grupo C no podría ser mayor. Honduras, liderando con 8 puntos, visita a Nicaragua, último en la tabla, con la intención de consolidar su posición y seguir soñando con el Mundial. La sonrisa de esta fémina cautivó a muchos.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
8 de 14

Costa Rica, que acumula 6 puntos, necesita sumar en su partido contra Haití, que empató 3-3 en su visita a los ticos en la pasada fecha, y mantener la esperanza de clasificar directamente.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
9 de 14

Haití, con 5 puntos, también pelea por avanzar, y un resultado favorable en su enfrentamiento con Jamaica, que tiene 4 unidades, podría complicar aún más la clasificación de los centroamericanos.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
10 de 14

Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, tiene una ruta compleja, pero si el equipo gana el encuentro contra Costa Rica, obtendrá el pase hacia el Mundial 2026. La periodista hondureña Emma Ramos destacó por su belleza

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
11 de 14

La pasión y el fervor de las hinchas se suman a la expectativa del encuentro, que podría definir el destino de sus selecciones en estas eliminatorias tan cerradas. Los ojos de esta hermosa aficionada cautivaban.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
12 de 14

Ambos equipos buscan su cuarto pase a un Mundial.

 Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
13 de 14

Mientras tanto, las bellas aficionadas continúan robando atención en medio de la tensión por el partido.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
Chicas hermosas iluminan el partido entre Costa Rica y Honduras
14 de 14

Además de los aficionados que pudieron viajar a Costa Rica para ver el duelo centroamericano, la afición en Honduras está pegada a la televisión, esperando un buen resultado de la H.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala / EL HERALDO
