Relevan cuándo será electo el nuevo DT de la Selección de Honduras: Este es el favorito

Tegucigalpa, Honduras.- José Ernesto Mejía, Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH, confirmó que a mediados de este mes de febrero estará nombrado el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras. Uno de los nombres más sonados es el del español, Jesús Casas, quien dirigió a la Selección de Irak. Mejía fue contundente: "Tiene que ser pronto, ser nombrado el nuevo entrenador de la Selección Nacional, conocer a los jugadores, esperamos en este mes tener al técnico y disputar la última fecha FIFA de marzo. Si viene un entrenador, en la primera fecha FIFA será para conocer a jugadores, luego en la segunda fecha disputar el amistoso, estamos gestionando un partido. La idea es que él (nuevo técnico) esté conociendo a los jugadores", comentó Mejía

Uno de los temas es que la FFH no quiere interinato, es por eso que el director deportivo, Francis Hernández, ya está revisando las hojas de vida, además, en estos días en España se entrevistó con algunos personajes que podrían ocupar el puesto que dejó el colombiano, Reinaldo Rueda. "Se está trabajando con la comisión de Selección de Selecciones. Deberíamos tener seleccionador a mediados de este mes como mucho. Con los fogueos estamos tratando de conformar una Selección joven y no podemos buscar un rival de exigencia, puede ser europeo, de Concacaf o Sudamérica", declaró Mejía al TVC. El Secretario de la Federación también se refirió a la situación económica y el golpe que significó quedar fuera del Mundial, pues espera que el Gobierno de Nasry Juan Asfura Zablah, siga apoyando así como lo hizo la Presidenta Xiomara Castro en el proceso anterior.