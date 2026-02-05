Francis Hernández se refiere a nuevo DT de Hondure: "tiene que ser un magnifico técnico"

Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, presidente y secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, le dieron la bienvenida al profesional que formó parte de los éxitos de la selección de España en los últimos años. Y resaltaron el fichaje porque otras federaciones lo querían.

Tegucigalpa, Honduras .- El director de las selecciones de Honduras fue presentado oficialmente este jueves 5 de febrero, el español Francis Hernández se mostró ilusionado y dejó claro que no viene de paseo, sino a tratar de dejar un legado.

El director deportivo de las selecciones de Honduras agregó que se irán integrando más profesionales para el beneficio de su proyecto: "Quiero conseguir todos los objetivos que tenemos, sé lo que significa el fútbol para todo el hondureño, este es un reto personal y profesional. Asumiré las responsabilidad como lo profesional que soy, haciendo todo con humildad y poner mi experiencia. Yo lo de los títulos no les di importancia sino el camino que se da para lograrlo. Esperamos construir algo desde cero y pueda permanecer muchos años como herencia, el objetivo es tan ansiado de conseguir el boleto al Mundial 2030".

"Me siento orgullo, honrado por la confianza desde el primer momento que tuvimos la primera conversación. Me quedé gratamente sorprendido, lo he vivido desde mi llegada el día uno", sostuvo en la conferencia de prensa Francis Hernández. Y agregó: "Transmito mi ilusión, pasión, si estoy aquí es porque quiero estar, este es un gran lugar para poder construir algo y apoyado con todos los profesionales.

En la radiografía que vio ¿En qué hay que trabajar? Como he dicho estoy en la obligación de hacer un análisis de las cosas... Es importante ver lo que se ha hecho y bien en lo deportivo, creo en el camino que se puede formar ahora con los recursos que tienen, es posible tener una buena estructura y asumo el reto de construir algo importante, de dejar un legado y herencia. Creo mucho en la unidad.

¿Cuándo le dijeron Honduras, qué le ilusionó de querer hacer cosas diferentes? Lo he comentado ahora, lo primero que me atraer, no de mi parte profesional, sino de las personas que me rodeo, me transmitieron la idea que tenían de cara al futuro. Sentí su honestidad , fue lo primero que me atrajo. Solicité conocernos personalmente, luego entrar en la parte profesional y me he encontrado con personas capacitadas y así será mi día a día. Hemos hablado de otras cuestiones profesionales, que puedo ayudar a lo que la FFH busca y entendieron que puedo ser esa persona y aquí estoy.

¿Cómo convencer a la gente tras tres golpes seguidos de creer?

Lo he transmitido, con ilusión, de ganas, esto requiere de tiempo y asumo mis palabras. Desde mi experiencia he trabajado para que las cosas salgan bien, lógicamente necesito tiempo, pero puedo asegurar. Ser resultadista... Sé de creer en proyectos a medio y largo plazo, vamos a tratar de hacer que las cosas dependan de nosotros, es garantía de responsabilidad de todo el departamento de selecciones.

¿El perfil para el nombramiento del nuevo técnico?

En primer lugar, con respecto al seleccionador, trataremos que sea lo antes posible, llevamos tiempo trabajando en ellos y he transmitido mi parecer, he hecho mi trabajo profesional y han llegado currículum, no descartamos a nadie. Se hace el análisis profundo, creo en los contextos, un seleccionador no tiene que ser un magnifico técnico de club, ni al revés. Queremos a alguien que entienda el proyecto, integrando a las categorías inferiores de nutrirnos de ellos. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Sobre el amistoso, no descartamos nada. Valoramos todas las opciones, trataremos de adaptarnos. No tendré problemas en modificar decisiones, siempre pensaré en lo mejor. El que venga entenderá esto, con muchísima cercanía.

Metas a corto plazo

Conocer mucho más a las personas, profesionales, lo que trabajan en la FFH. Lógicamente, llegará el momento donde se tomarán decisiones y habrá difíciles, algunas se entenderán y lo haré con toda la honestidad del mundo. Trataré de construir algo integral con nuestras selecciones con metodología de trabajo, información masiva para la FFH y todo para acercarnos al objetivo. Espero que este recorrido sea de mucha alegría.

¿Evaluación del fútbol hondureño?

He tenido la oportunidad de ver partidos, de los más cercanos, partidos internacionales del Olimpia ante América. Yo creo que hay posibilidades de hacer cosas buenas, aquí hay que tener unidad y mejorar al futbolista hondureño, hacerlos creer a nivel internacional, no ponerles barreras porque son lógicamente parte.

¿Requisitos para el DT?

Es el entendimiento en el proyecto, no creo en los cuerpos técnicos que trabajan en forma de islas, seremos honestos y es importante que se integren en un proyecto global. Aquí eso va a ocurrir, ver un técnico en un entreno de selecciones menores. El que entienda ese mensaje será candidato a ocupar el cargo.

Luego de las grandes clasificaciones vinieron los fracasos ¿Cómo curar la enfermedad?

Hacer un análisis de esos lleva tiempo, no hay una respuesta absoluta. Hay muchos factores que influyen, es una difícil respuesta y hay una clara, esto se basa en generaciones de futbolistas. Lo de ahora es tratar de conseguir eso, darles esas herramientas para que ayuden a concluir objetivos. En España pasó igual, con éxitos en dos Eurocopas y Mundial, luego hubo un parón, al llegar a la Federación se hizo el análisis, lo tratamos de desarrollar y conseguimos en 2018 algo impensado, el nivel de los futbolistas eran altos, se pudo conseguir. Aquí hay fortalezas y tapar las debilidades.

Si yo tuviera la más mínima sospecha que fuera una cortina de humo, no estaría aquí. Estoy a 10 mil km de casa, es lo que con lleva y asumo este reto, sé que voy a poder construir, aportar la experiencia. Voy a prometer trabajo, ilusión y aportar mi conocimiento que he desarrollado. He elegido a Honduras que me permitió construir algo, que a lo mejor en otras Federaciones no era así.

Se le entrega en sus manos lo que para el hondureño es oro ¿Cómo lo toma?

Soy consciente de donde estoy, asumo el reto. Sinceramente cuando las personas trabajamos con honestidad, insisto, este es un reto profesional y personal. No es un proyecto de Francis, ni el seleccionado, ni de la FFH, es algo de país y de la gente.

Modelo de juego

No voy a tratar de imponer, será algo que se trabajará con equipo, lógicamente aportaremos. Haremos el trabajo en equipo, haciendo todo en consenso, que las selecciones tengan el mismo modelo, metodología y que el jugador desde temprano lo vaya conociendo, siendo todo cómodo.

Su estructura, dejando a un lado los título...

Son importantes los títulos, pero son consecuencias de lo que realizamos, a veces nos olvidamos en ese proceso. He caído en eso de ser cortoplazista y resultadista. Soy de crear la estructura, de tratar de evolucionar y vamos a desarrollar esa labor, de estudio y conocimiento de las cosas. El fútbol evoluciona. Aquí hay mucha versatilidad de jugadores, es una naturaleza rica.

El fútbol moderno con los técnicos, la ideología a seguir.

Sinceramente tengo esa experiencia de hacerlo en España y vamos a hacerlo aquí, trataremos de adaptar el trabajo aquí. De llegar a todos los jugadores, no solo convencer de jugar con Honduras sino de transmitir el aporte, proceso formativo y llegar al máximo nivel, esto trataré de hacer. Lógicamente necesito un equipo de trabajo y formar profesionales hondureños de trabajar de esta manera, se conformará un equipo de conocimiento mayor. También a un jugador se le forma personalmente. No solo mirar el DNI del jugador, si está preparado o no.

Cuerpo técnico total de afuera o habrá asistente hondureño.

Estamos abierto a todo, integraremos en esto proyecto a cualquier profesional que puede sumar se suma. Aquí viene todo aquel con el objetivo que queremos, de forma sana. Yo en lo que creo es en el conocimiento de los contextos, de trabajar con Federación y club, hablo de plazo, jugadores, tiempo, metodología, más por el lugar de nacimiento de una persona, lo dije y me encantaría que hondureños asuman este reto, esto es muy importante.

Partido en marzo, solamente será uno.

Como mejor se evalúa a los jugadores es jugando, el jugador necesita ese reto para demostrar su capacidad y valía con el proyecto. Cuando llegas a un proyecto de cero, al seleccionador le hacemos un favor al darle tiempo y marcar un partido en fecha FIFA llevando toda la planificación. Jugaríamos solo un partido siendo el último de la fecha FIFA en marzo, sería para la preparación. Conocerán más al nuevo seleccionador.

El perfil con el que llega el director deportivo, novedoso en Honduras.

Metodología, creación de perfil de jugadores, evolución a nivel tecnológico, aportar todo lo que se requiere. Vamos a ver si creamos nuevos departamentos de jugadores, a corto plazo habrá uno de scouting a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer muchas cosas.

Técnico interino lo que se necesita ahorita...

A lo que se refería el presidente, será una decisión analizada, no dejaremos ninguna decisión al azar, adaptación, proyecto, yo me atrevería a decir que lo normal es que se suma un seleccionador absoluto directo para tener incidencia.