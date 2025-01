Sectores cuestionan legalidad y pobres resultados del estado de excepción

1

Tegucigalpa, Honduras. - La reciente ampliación por 45 días más al estado de excepción provocó el rechazo de diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionan su legalidad y sus pobres resultados.

El pasado lunes fue informado por las autoridades policiales la ampliación, bajo el decreto ejecutivo PCM 03-2025.

De acuerdo a los entes de seguridad, el estado de excepción parcial que se aplica en 226 municipios del país se extendió por 45 días más, es decir, a partir del 5 de enero al 19 de febrero.

No obstante, el anuncio no fue bien visto por algunos sectores de la sociedad que consideran que el estado de excepción no ha arrojado los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado, además que las últimas ampliaciones no tienen el carácter legal.

Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, la publicación del estado de excepción en el diario oficial La Gaceta del estado de excepción es ilegal si no fue aprobado por el Congreso Nacional.

Con la acción se están violentando todas las garantías constitucionales de la población hondureña, afirmó el experto en derecho constitucional.