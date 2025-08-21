  1. Inicio
  2. · Mundo

El huracán Erin se aleja de Carolina del Norte; mantiene en alerta a EE UU

Erin se está desplazando a 31 kilómetros por hora, casi en paralelo a la costa nororiental de Estados Unidos y Canadá, y se disipará en una tormenta a partir del próximo lunes

  • 21 de agosto de 2025 a las 17:17
El huracán Erin se aleja de Carolina del Norte; mantiene en alerta a EE UU

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes.

 Foto: Redes sociales

Miami, Estados Unidos.- El huracán Erin, ahora de categoría 2, comenzó este jueves a alejarse de Carolina del Norte tras haber alcanzado durante la mañana su punto más cercano a la costa este estadounidense, donde causó inundaciones costeras, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

La tormenta, que alcanzó la categoría 5 durante su paso por el Caribe, se encontraba 590 kilómetros (370 millas) al este del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora (110 millas por hora), informó el último boletín del NHC.

Según el organismo con sede en Miami, Erin se está desplazando a 31 kilómetros por hora (20 millas por hora) casi en paralelo a la costa nororiental de Estados Unidos y Canadá, y se disipará en una tormenta a partir del próximo lunes.

Huracán Erin se acerca a Carolina del Norte con inundaciones costeras

Pese a alejarse, el NHC mantiene en vigor advertencias de marejada ciclónica en puntos de la costa de Carolina del Norte, Virginia y Bermuda, y advierte de corrientes de resaca "que amenazan la vida".

"En otras partes de la costa del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra, es probable que haya ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical hasta la mañana del viernes", añadió.

Además, informó que las mareas pueden provocar inundaciones de entre 60 y 120 centímetros de altura en regiones costeras de Carolina del Norte.

Huracán Erick se degrada a baja presión remanente y deja fuertes lluvias en sur de México

El paso de Erin, que no tocó tierra, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue el primero en tocar tierra este año en EE.UU., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias