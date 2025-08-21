El huracán Erin se aleja de Carolina del Norte; mantiene en alerta a EE UU

Miami, Estados Unidos.- El huracán Erin, ahora de categoría 2, comenzó este jueves a alejarse de Carolina del Norte tras haber alcanzado durante la mañana su punto más cercano a la costa este estadounidense, donde causó inundaciones costeras, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. La tormenta, que alcanzó la categoría 5 durante su paso por el Caribe, se encontraba 590 kilómetros (370 millas) al este del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora (110 millas por hora), informó el último boletín del NHC. Según el organismo con sede en Miami, Erin se está desplazando a 31 kilómetros por hora (20 millas por hora) casi en paralelo a la costa nororiental de Estados Unidos y Canadá, y se disipará en una tormenta a partir del próximo lunes.

Pese a alejarse, el NHC mantiene en vigor advertencias de marejada ciclónica en puntos de la costa de Carolina del Norte, Virginia y Bermuda, y advierte de corrientes de resaca "que amenazan la vida". "En otras partes de la costa del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra, es probable que haya ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical hasta la mañana del viernes", añadió. Además, informó que las mareas pueden provocar inundaciones de entre 60 y 120 centímetros de altura en regiones costeras de Carolina del Norte.