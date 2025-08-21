Huracán Erin se acerca a Carolina del Norte con inundaciones costeras

Miami, Estados Unidos- El huracán Erin, ahora de categoría 2, alcanzó este jueves su punto más cercano a Carolina del Norte, donde causa inundaciones costeras en medio de alertas por las marejadas ciclónicas, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. El fenómeno estaba en el último informe a 210 millas o 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora o 165 kilómetros por hora, y un desplazamiento hacia el noreste a 17 millas por hora o 28 kilómetros por hora. "Erin ha hecho su acercamiento más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se está moviendo hacia el nor-noreste", indicó el aviso del organismo estadounidense sobre el huracán, el primero de la temporada del Atlántico.

El NHC advirtió de que Erin, que llegó a ser categoría 5, "continuará produciendo corrientes de oleaje y marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días". Por ello, previó para este jueves inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks (bancos externos), una cadena de islas de Carolina del Norte, donde habrá "olas grandes", una "erosión y un lavado significativos de la playa", lo que hará intransitables a las carreteras. También proyectó condiciones de tormenta en la costa de Virginia, y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra desde ahora hasta la primera hora del viernes.